¡ÚµÜÅç¥Ü¡¼¥È¡¦£Ð£Çµ¥ä¥ó¥°¥À¡¼¥Ó¡¼¡Ûº½Ä¹ÃÎµ±¤¬¥¨¡¼¥¹µ¡¸õÊä¤ò°ú¤Åö¤Æ¹¥´¶¿¨¡Ö¥¨¥ó¥¸¥ó¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤ò´¶¤¸¤¿¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹µÜÅç¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥à£Çµ¡ÖÂè£±£²²ó¥ä¥ó¥°¥À¡¼¥Ó¡¼¡×¤¬£²£³Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¡£
¡¡º½Ä¹ÃÎµ±¡Ê£²£µ¡áºë¶Ì¡Ë¤ÏÁ°¸¡¡Ê£²£²Æü¡Ë¤Ç¥¨¡¼¥¹µ¡¸õÊä¤ÈÉ¾È½¤Î£µ£µ¹æµ¡¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡££²Ï¢Î¨£³£·¡ó¡££¸·î¤Î¤ªËß¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¥Ù¥Æ¥é¥ó¡¦»ÔÀîÅ¯Ìé¤ÈÁÈ¤ó¤ÇÍ¥¾¡¤¹¤ë¤Ê¤É£·Í¥½Ð£²£Ö¤Î¼ÂÀÓ¤ò¸Ø¤ë¡£
¡¡ÆÃ·±¸å¤â¡Ö¥¨¥ó¥¸¥ó¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤ò´¶¤¸¤¿¡£ÈÉ¤Ç¤â¹Ô¤Â¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢µ¯¤³¤·¤â¥¹¥à¡¼¥º¡×¤È¼ê±þ¤¨½½Ê¬¡£º½Ä¹¼«¿È¤â£µÀáÏ¢Â³¤ÇÍ½Áª¤òÆÍÇË¤·¡¢¤½¤Î¤¦¤Á£²Àá¤ÇÍ¥½Ð¤È°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¹¥ÁÇÀµ¡¤Î¥³¥ó¥Ó¤Ç¤µ¤é¤ËÀª¤¤¤ò¤Ä¤±¤ë¡£