ガシャポン＆箱売「機動戦士ガンダム MOBILE SUIT ENSEMBLE 29」9月第4週発売！
【機動戦士ガンダム MOBILE SUIT ENSEMBLE 29】 9月第4週 発売 価格：1回500円 【【箱売】機動戦士ガンダム MOBILE SUIT ENSEMBLE 29】 9月第4週 発売 価格：1個550円
(C)創通・サンライズ (C)SOTSU・SUNRISE
バンダイは、「機動戦士ガンダム MOBILE SUIT ENSEMBLE 29」のガシャポンと箱売を9月第4週に発売する。価格はガシャポンが1回500円、箱売が1個550円。
本商品はアクションフィギュアシリーズ「機動戦士ガンダム MOBILE SUIT ENSEMBLE」シリーズの第29弾。「GQuuuuuuX（オメガ・サイコミュ起動時）」、「ブラックナイトスコード カルラ」、「ブラックナイトスコード カルラ 拡張セット」、「シャア専用ズゴック」、「MS武器セット」の5種をラインナップしている。
箱売
GQuuuuuuX[オメガ・サイコミュ起動時]
ブラックナイトスコード カルラ
ブラックナイトスコード カルラ 拡張セット
シャア専用 ズゴック
MS武器セット
※発売日は流通により前後する場合があります。