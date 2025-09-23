【機動戦士ガンダム MOBILE SUIT ENSEMBLE 29】 9月第4週 発売 価格：1回500円 【【箱売】機動戦士ガンダム MOBILE SUIT ENSEMBLE 29】 9月第4週 発売 価格：1個550円

　バンダイは、「機動戦士ガンダム MOBILE SUIT ENSEMBLE 29」のガシャポンと箱売を9月第4週に発売する。価格はガシャポンが1回500円、箱売が1個550円。

　本商品はアクションフィギュアシリーズ「機動戦士ガンダム MOBILE SUIT ENSEMBLE」シリーズの第29弾。「GQuuuuuuX（オメガ・サイコミュ起動時）」、「ブラックナイトスコード カルラ」、「ブラックナイトスコード カルラ 拡張セット」、「シャア専用ズゴック」、「MS武器セット」の5種をラインナップしている。

箱売

GQuuuuuuX[オメガ・サイコミュ起動時]

ブラックナイトスコード カルラ

ブラックナイトスコード カルラ 拡張セット

シャア専用 ズゴック

MS武器セット

(C)創通・サンライズ (C)SOTSU・SUNRISE
※発売日は流通により前後する場合があります。