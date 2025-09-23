アニメ「野原ひろし 昼メシの流儀」が、BS朝日にて10月3日23時より放送開始となる。最速配信はABEMA・アニメタイムズにて10月3日23時30分より実施される。

本作は塚原洋一氏が手掛けるメシマンガが原作。「クレヨンしんちゃん」の公式スピンオフで、しんちゃんの父・野原ひろし（35）の昼メシにまつわる出来事を描いた物語となっている。

アニメーション制作は「秘密結社 鷹の爪」などで知られるディー・エル・イーが担当。野原ひろし役の声優には、森川智之さんが抜擢されている。

そのほか川口役に増元拓也さん、四杉遥役に市ノ瀬加那さん、高桐あきたけ役に俳優の高杉真宙さんがキャスティングされている。

「野原ひろし 昼メシの流儀」詳細

・放送開始日：10月3日より毎週金曜23時～

・放送局：BS朝日

・最速配信：ABEMA・アニメタイムズにて10月3日より毎週金曜23時30分～

□「野原ひろし 昼メシの流儀」の放送・配信情報ページ

【TVアニメ『野原ひろし 昼メシの流儀』公式アニメPV】【「野原ひろし 昼メシの流儀」あらすじ】

国民的キャラクター漫画「クレヨンしんちゃん」の公式スピンオフとして、

しんちゃんの父・野原ひろし（35）の昼メシにまつわる出来事を塚原洋一が描いたメシ漫画がアニメ化！

「クレヨンしんちゃん」シリーズでは描かれていない、サラリーマンとして

家族のために働くひろしの束の間の息抜き＝昼メシを、限られたお小遣いと時間の中で

こだわりにこだわり抜く姿＜昼メシの流儀＞を描き、累計発行部数（紙／電子）は80万部越え、さらに「まんがクレヨンしんちゃん.com」での累計PV数は、440万PV数を越え注目を集めている話題作。

「クレヨンしんちゃん」原作ファンには嬉しいギャグとシュールな笑いも盛り込まれ、

「熱い」、「辛い」、「甘い」など料理ごとに見せる様々なひろしの「顔芸」も魅力の一つ！

そして、制作はアニメ「秘密結社 鷹の爪」などで知られるディー・エル・イーが担い、フラッシュアニメーションで制作。

普段はあまり見ることのできない働く男・野原ひろしの昼ドキの顔！はたして、

どんな「昼メシ」が登場するのか！そして、ひろしが大事にする「流儀」とは一体！？

(C)臼井儀人・塚原洋一／「野原ひろし 昼メシの流儀」製作委員会