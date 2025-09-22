2026年5月22日に日米同時公開される『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』の特報映像とポスタービジュアルが公開された。

本作は、“孤高の賞金稼ぎ”マンダロリアンと、“ベビーヨーダ”の愛称で親しまれた強力なフォースを秘めた幼い孤児グローグー”の物語。2019年の『スター・ウォーズ／スカイウォーカーの夜明け』以来、約7年ぶりに『スター・ウォーズ』が映画館で公開される。

舞台は『スター・ウォーズ エピソード6／ジェダイの帰還』の後。ルーク・スカイウォーカーが帝国の邪悪な皇帝の前でダース・ベイダーとの最後の戦いに挑み、帝国が崩壊した後の物語だ。ルーク、レイア、ハン・ソロら反乱軍の活躍で銀河に平和は訪れるはずだったが、新共和国の統治は銀河の隅々まで手が届かず、分散した帝国軍の残党や無法者がのさばり混沌としていた時代。その秘めた力を悪用するため、帝国軍の残党たちに次々と狙われるまだ言葉も話せない長寿種族（※ジェダイ・マスターのヨーダと同じ）でひとりぼっちの幼いグローグー。そんな幼い孤児グローグーに不思議な縁を感じ、彼を守り、共に旅をする事を決断したのが、かつてクローン大戦で両親を失った孤高の賞金稼ぎマンダロリアン／ディン・ジャリンだった。危険な敵との戦いと次々と襲いかかる苦難……新共和国も、崩壊した帝国も機能していない危険で混沌とした時代の中で、2人は親子のような絆を育んでいく。

公開された特報映像は、いたずら好きで食いしんぼうなグローグーの姿が満載。まだ幼いグローグーはいたずらが大好き。フォースを使って食べ物を取ろうとするも怒られてしまったり、いつもお腹が空いていて緊張感が走るシーンでもお菓子をむしゃむしゃ食べていたりと、幼さが溢れる無邪気な姿が映し出されている。さらに水の中を一生懸命泳ぐ姿や、ドロイドの小さな修理屋のアンゼラ人と宇宙船に乗る姿、フォースで敵を攻撃しアンゼラ人から褒められて得意げな姿も。

そして、マンダロリアンとグローグーの旅の始まりも予感させる。砂漠の星で、マンダロリアンとグローグーがターゲットを探すところから映像は始まる。グローグーが宇宙船の操作を“お手伝い”しながら銀河に旅立つ様子や、闘技場のような場所でジャバ・ザ・ハットと同じ種族のキャラクターが雄叫びを上げるシーン、そして『スター・ウォーズ エピソード5／帝国の逆襲』にも登場した四足歩行の戦闘ビークルAT-ATをマンダロリアンが破壊するド派手なアクションシーンも。

さらに、ポスターにはマンダロリアンに抱えられるグローグーだけでなく、シガニー・ウィーバー演じる未だ明かされていないキャラクターや4人のアンゼラ人、反乱軍の戦士ゼブやジャバ・ザ・ハットとその息子らしきキャラクターらが描かれている。

