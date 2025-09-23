「センパイ好きです！」告白152回目の相手とは？「ムリ」と即答された女子の禁断の恋【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
漫画家のウエマツ七司さん(@uemt_74)が描く「幽霊男子に恋する系女子」。好きな人に猪突猛進する女子の恋が、秒速で玉砕した理由とは。今回は、この作品の制作秘話などを作者に聞いた。
■幽霊男子に恋する女子、報われない愛の物語
主人公は片思いの相手である先輩に、「センパイ好きです！付き合ってください！」と告白するも、「ムリ」と即答されてしまう。なぜなら、その先輩は幽霊だったからだ。しかし、彼女は「そんなの関係ねぇーーー!!」と叫ぶ。先輩に一目惚れした理由は、その美しい見た目と儚さ。この告白は、なんと152回目だった。このエピソードだけでも、彼女の猪突猛進ぶりが伝わってくる。
■鋭い指摘と、明かされる裏設定
その瘴気のせいで、彼女の身に不幸なことが起こる。しかし、彼女にとって一番うれしいのは先輩に触ってもらえたこと。読者のコメント欄には、「幽霊の先輩に触れられたってことは、主人公がかなり死に近づいてたってことか？」という鋭い指摘があった。
これについてウエマツさんは、「鋭いコメントが多くて描いた甲斐がありますよね…！」と語る。「実は、男の子の先輩は学校で死んだ地縛霊で本当は学校から出られないのですが、彼女に憑いた瘴気が道となって外に出られたという設定があります」と、漫画には描かれていない裏設定を明かしてくれた。
取材協力：ウエマツ七司(@uemt_74)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。製品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。