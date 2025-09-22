23時00分〜23時59分（月〜木）、23時30分〜24時30分（金）放送 藤井貴彦がメインキャスターを務める日本テレビの夜の報道番組「news zero」。

4月から現在「news zero」のテーマ曲として、1日を締めくくっているのがRADWIMPSの「命題」。先日行った藤井キャスターとRADWIMPSとの対談では、「命題」について「僕らが引き受けたからには…僕らがやるからには、僕らがやるからには、僕らがやるからにはという自問自答しながら辿りついたのが『命題』だった」と話していた2人。

実は、その制作過程の中で、同じテーマやメッセージを持ちながら別の楽曲として生み出された曲があると聴かせていただいたのが「ピアフ」。

制作途中だったその曲を聴いた時に、2025年4月からの1年間を相対する「命題」と「ピアフ」の2曲に彩っていただきたいという思いが生まれ、RADWIMPSに快諾していただき、「news zero」番組史上初の試みとして“1年間で2つのテーマ曲”という企画が実現した。新テーマ曲「ピアフ」は、 9月29日（月）のOAで初披露！

RADWIMPSは2001年結成。2005年にシングル「25ｺ目の染色体」でメジャーデビュー。今年20周年をむかえた。国内の主要フェスに数多く出演し、ライブを中心に精力的に活動。新海誠監督の映画主題歌などを手がけ、「君の名は。」「天気の子」「すずめの戸締まり」の3作では日本アカデミー賞最優秀音楽賞を受賞した。近年は、北米・南米・ヨーロッパ・アジアなどを回る、ワールドツアーを開催。

昨年行われたタイ・バンコクでのライブの独占密着取材など、番組との縁も深い。10月8日（水）には、番組テーマ曲「命題」と「ピアフ」が収録されたニューアルバム「あにゅー」の発売が予定されている。

■野田洋次郎（RADWIMPS）コメント

10月から新たに「ピアフ」という楽曲で番組のエンディングを務めさせて頂きます。

「news zero」のエンディングの楽曲オファーを頂いた際、「命題」と共にこの楽曲も自分の中で少しずつ育てている最中でした。

つい愛想で笑ってしまうあの人に、そんな自分を嫌いにならないでほしいと思ったのです。そんな笑顔でさえ愛しいと伝えたかったんだと思います。

これから秋、冬を迎える中で「ピアフ」は薪でとる暖のような曲にできないかなと思いました。身体の芯から、ほんのりとあったかくなるような。

悲しみの強さも喜びの脆さも知った上で、それでも明日を迎えるのは悪くないかも、と少しでも感じてもらえたら幸せです。

野田洋次郎（RADWIMPS）

■メインキャスター 藤井貴彦 コメント

無数の現象を集め、公式を導こうとする。

今回のテーマ曲は黒板に多くの人生を書き並べ絞り出した貴重なひとしずくに感じます。

「無料で配布される今日」を大切にする。

その気づきをこの曲からもらいました。

「news zero」も多くの人生を黒板に書き並べて参ります。

答えや公式は導けないけれど、不安も怒りも希望も丁寧に記していきます。

番組のエンディングでお届けするこの曲とともに、みなさんの1日を静かに閉じていただけたら幸いです。

---

番組公式HP：https://www.ntv.co.jp/zero/

番組公式X：https://x.com/ntvnewszero

ハッシュタグ：#newszero