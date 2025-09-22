RADWIMPSの新曲「ピアフ」が『NEWS ZERO』新テーマ曲に！1年間でふたつのテーマ曲は番組史上初

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

RADWIMPSの新曲「ピアフ」が日本テレビの夜の報道番組『news zero』のテーマ曲に決定した。

■現テーマ曲の制作過程で誕生

4月から『news zero』のテーマ曲として、1日を締めくくっているのが、RADWIMPSの「命題」。

先日行われた藤井貴彦キャスターとRADWIMPSとの対談では、「命題」について「僕らが引き受けたからには…僕らがやるからには、僕らがやるからには、僕らがやるからにはという自問自答しながら辿りついたのが命題』だった」と話していたRADWIMPSのふたり。

実は、その制作過程のなかで、同じテーマやメッセージを持ちながら別の楽曲として生み出された楽曲が「ピアフ」だった。

制作途中だったその曲を番組スタッフが聴いたとき、番組としては初めての試みだが、2025年4月からの1年間を相対する「命題」と「ピアフ」の2曲に彩ってほしいという思いが生まれ番組がオファー、RADWIMPSが快諾し、今回の企画が実現した。新テーマ曲「ピアフ」は、9月19日の放送で初披露される。

なお、RADWIMPSは10月8日に、「命題」と「ピアフ」が収録されたニューアルバム『あにゅー』をリリースする。

■野田洋次郎（RADWIMPS）コメント

10月から新たに「ピアフ」という楽曲で番組のエンディングを務めさせて

頂きます。

「news zero」のエンディングの楽曲オファーを頂いた際、「命題」と共にこの楽曲も自分の中で少しずつ育てている最中でした。

つい愛想で笑ってしまうあの人に、そんな自分を嫌いにならないでほしいと思ったのです。そんな笑顔でさえ愛しいと伝えたかったんだと思います。

これから秋、冬を迎える中で「ピアフ」は薪でとる暖のような曲にできないかなと思いました。身体の芯から、ほんのりとあったかくなるような。

悲しみの強さも喜びの脆さも知った上で、それでも明日を迎えるのは悪くないかも、と少しでも感じてもらえたら幸せです。

■メインキャスター藤井貴彦 コメント

無数の現象を集め、公式を導こうとする。

今回のテーマ曲は黒板に多くの人生を書き並べ絞り出した

貴重なひとしずくに感じます。

「無料で配布される今日」を大切にする。

その気づきをこの曲からもらいました。

「news zero」も多くの人生を黒板に書き並べて参ります。

答えや公式は導けないけれど、不安も怒りも希望も丁寧に記していきます。

番組のエンディングでお届けするこの曲とともに、

みなさんの１日を静かに閉じていただけたら幸いです。

■番組情報

日本テレビ『news zero』

毎週月～木曜 23:00～23:59 / 毎週金曜 23:30～24:30

メインキャスター：藤井貴彦

キャスター：櫻井翔（月曜）

■関連リンク

『news zero』番組サイト

https://www.ntv.co.jp/zero/

RADWINPS OFFICIAL SITE

https://radwimps.jp/

■【画像】『news zero』の番組ロゴ