　23日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比20円高の4万5340円と小幅高で推移。日経平均株価の現物終値4万5493.66円に対しては153.66円安。出来高は4205枚となっている。

　TOPIX先物期近は3141.5ポイントと前日比2ポイント高、TOPIXの現物終値比は21.67ポイント安で推移。


○主要先物価格・0時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 45340　　　　　 +20　　　　4205
日経225mini 　　　　　　 45340　　　　　 +25　　　 94949
TOPIX先物 　　　　　　　3141.5　　　　　　+2　　　　6590
JPX日経400先物　　　　　 28255　　　　　 -15　　　　 429
グロース指数先物　　　　　 764　　　　　　-3　　　　 295
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース