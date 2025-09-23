日経225先物：23日0時＝20円高、4万5340円
23日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比20円高の4万5340円と小幅高で推移。日経平均株価の現物終値4万5493.66円に対しては153.66円安。出来高は4205枚となっている。
TOPIX先物期近は3141.5ポイントと前日比2ポイント高、TOPIXの現物終値比は21.67ポイント安で推移。
○主要先物価格・0時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 45340 +20 4205
日経225mini 45340 +25 94949
TOPIX先物 3141.5 +2 6590
JPX日経400先物 28255 -15 429
グロース指数先物 764 -3 295
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3141.5ポイントと前日比2ポイント高、TOPIXの現物終値比は21.67ポイント安で推移。
○主要先物価格・0時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 45340 +20 4205
日経225mini 45340 +25 94949
TOPIX先物 3141.5 +2 6590
JPX日経400先物 28255 -15 429
グロース指数先物 764 -3 295
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース