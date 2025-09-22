夏の定番＋秋の味覚 味の素が新冷やし中華を開発 暑さの残る季節“まだなつ”に秋の食材でさっぱりと楽しむ
23日は秋分の日ですが、東京では22日も夏日。
そんな長引く夏に食品メーカーが商機を見いだしています。
まだまだ夏日が全国的に続く中、22日から東京都内に期間限定でオープンした「まだなつ食堂」。
夏の定番と秋の味覚を掛け合わせた、新しい冷やし中華を味わうことができます。
スーパーアキダイ・秋葉弘道社長：
これだけ暑いと秋に本来出る野菜を食べない。夏野菜の人気がまだまだある。
夏の長期化により「秋の味覚を食べる機会が少なくなった」と感じる人が8割に達しているという調査結果も。
さらに、9月から10月でも冷やし中華を食べたいと思っている人が8割弱（77％）いることも分かりました。
そこで味の素は、夏から秋の長引いている暑い時期を5番目の季節「まだなつ」と命名。
「まだなつ」にぴったりの新しい冷やし中華を開発しました。
ナス、カボチャ、しめじ、レンコンなど秋の食材を冷やし中華に仕立て上げ、暑さの残る季節でも快適に食を楽しめる工夫がされています。
味の素 コンシューマーフーズ事業部・三科光彦さん：
秋、夏、そしてこの季節と季節の間のこの時間、このゆらぎを食を通じて少しでも楽しんでもらえれば。
長すぎる夏を逆手に、新しい食文化を楽しもうというこのイベントは23日までです。