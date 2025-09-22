ロックバンド・RADWIMPSの新曲『ピアフ』が、日本テレビの報道番組『news zero』の新テーマ曲として、9月29日のOAで初披露されます。4月からの番組テーマ曲『命題』に続き、RADWIMPSが1年間で2つのテーマ曲を担当します。

『命題』は、RADWIMPSが初めて報道番組のテーマ曲として書き下ろした楽曲。実は、その制作過程の中で、同じテーマやメッセージを持ちながら、別の楽曲として生み出された曲が『ピアフ』。

制作途中の楽曲を聞き、“2025年4月からの1年間を相対する楽曲『命題』と『ピアフ』の2曲に彩っていただきたい”という思いが生まれ、今回の企画が実現しました。

■RADWIMPS 野田洋次郎さんコメント【全文】

10月から新たに「ピアフ」という楽曲で番組のエンディングを務めさせて頂きます。

「news zero」のエンディングの楽曲オファーを頂いた際、「命題」と共にこの楽曲も自分の中で少しずつ育てている最中でした。

つい愛想で笑ってしまうあの人に、そんな自分を嫌いにならないでほしいと思ったのです。そんな笑顔でさえ愛しいと伝えたかったんだと思います。

これから秋、冬を迎える中で「ピアフ」は薪でとる暖のような曲にできないかなと思いました。身体の芯から、ほんのりとあったかくなるような。

悲しみの強さも喜びの脆さも知った上で、それでも明日を迎えるのは悪くないかも、と少しでも感じてもらえたら幸せです。

■メインキャスター 藤井貴彦のコメント

無数の現象を集め、公式を導こうとする。

今回のテーマ曲は黒板に多くの人生を書き並べ絞り出した貴重なひとしずくに感じます。

「無料で配布される今日」を大切にする。

その気づきをこの曲からもらいました。

「news zero」も多くの人生を黒板に書き並べて参ります。

答えや公式は導けないけれど、不安も怒りも希望も丁寧に記していきます。

番組のエンディングでお届けするこの曲とともに、みなさんの1日を静かに閉じていただけたら幸いです。