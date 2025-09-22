【午後の紅茶】フルーツティー新登場♡キャンペーンでバッグが当たる！

果実の甘酸っぱさと爽やかな紅茶のハーモニーを楽しめる「キリン 午後の紅茶 FRUITS & ICE TEA」から、待望の新フレーバーが誕生します。オレンジ＆グレープフルーツと白ぶどう＆レモンの2種類が2025年9月23日（火）に全国発売。さらに、発売を記念した「午後ティー フルーツバッグ キャンペーン」も9月22日（月）からスタート！日常を彩る新しい紅茶体験をお届けします。

午後の紅茶の新作フルーツティー

「午後の紅茶 FRUITS & ICE TEA」は、果汁7％を使用したジューシーな味わいが特長。

オレンジとグレープフルーツ：甘酸っぱく、爽快な後味。ビタミンCをたっぷり配合（100ml当たり15mg以上）。

白ぶどうとレモン：みずみずしい果汁感とレモンの酸味がマッチ。ビタミンC入り（100ml当たり7.5mg以上）。

どちらもスリランカ産ウバ茶葉100％を使用し、すっきりと飲みやすい仕上がりです。容量は500mlペットボトル、価格は180円（税抜）。全国で手に入ります♪

セブンカフェ新作♡バナナの王様使用「バナナミルクスムージー」登場

午後ティー フルーツバッグ キャンペーン

新作発売を記念して、5種類のアーティストデザインから選べる「午後ティーフルーツバッグ」が抽選で2,000名に当たります。応募は9月22日（月）11:00～10月19日（日）23:59まで。

オリジナルデザインのクリアバッグは全5種で、各400名にプレゼント。紅茶と一緒に持ち歩けば、気分も華やかに♡

〈コラボアーティスト〉

COOKIEBOY／WAKICO／模様デザイナーmaya／KAE／藤原琴美。

お出かけを彩る限定デザインバッグ

キャンペーンは、キリンビバレッジ公式Xアカウントをフォローし、応募フォームからエントリーするだけ。ポスト後に当選・落選がすぐに分かる仕組みです。

透け感のあるクリアバッグはフルーツをモチーフにしたデザインで、秋のお出かけにもぴったり♪

フルーツティーと一緒に特別な時間を

この秋の新作「午後の紅茶 FRUITS & ICE TEA」は、オレンジ＆グレープフルーツと白ぶどう＆レモンの2種類。果実のジューシーさと紅茶の爽やかさが詰まった一杯です。

さらに、選べる5種類のクリアバッグが当たる「午後ティー フルーツバッグ キャンペーン」も同時開催。

おいしさとおしゃれを両方楽しめる午後ティーで、日常に小さなときめきをプラスしてみませんか？