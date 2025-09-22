ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【続報】長崎・佐世保市で建物火災 上柚木町の柚木小学校前バス停付… 【続報】長崎・佐世保市で建物火災 上柚木町の柚木小学校前バス停付近 約1時間半後に鎮火（9月22日午後10時29分ごろ発生） 【続報】長崎・佐世保市で建物火災 上柚木町の柚木小学校前バス停付近 約1時間半後に鎮火（9月22日午後10時29分ごろ発生） 2025年9月22日 23時21分 リンクをコピーする みんなの感想は？ 長崎県佐世保市消防局によると、22日午後10時29分ごろ、同市上柚木町の柚木小学校前バス停（上柚木町）付近で発生した一般建物火災で消防隊が出動した。23日午前0時ごろ鎮火した。 西日本新聞 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト ソーラーパネルに潜むリスク 火災時には消火の妨げ 大分・日田市の女性が警察官らかたる偽電話詐欺で680万円被害 「暴力団が偽札製造」「確認のため預金引き出し袋に入れ自宅の庭に置いて」 長崎県内のおくやみ 9月23日掲載分 関連情報（BiZ PAGE＋） 徳島, ダイス, 海, 葬祭, イベント, 老人ホーム, 介護, 思いやり, 慰霊祭, 法要