¡¡¼«Ì±ÅÞ¤ÎÁíºÛÁªµó¤¬¹ð¼¨¤µ¤ì¡¢Î©¸õÊä¤·¤¿5¿Í¤¬ÅÞ¤ÎºÆÀ¸¤Ë¸þ¤±¤¿»×¤¤¤äÁíÍý¡¦ÁíºÛ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ºÝ¤Î¿Í»ö¹½ÁÛ¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ±éÀâ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥ï¥ó¼«Ì±¡¢ÅÞ¤¬1¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢·Ð¸³Ë¤«¤ÊµÄ°÷¤«¤éÃÎ·Ã¤ò¤ª¼Ú¤ê¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¤³¤Î1¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¼«Ì±ÅÞ¤òÁ°ÌÌ¤ËÎ©¤Ã¤Æ°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ï¼ã¤¤ÎÏ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¾®ÎÓÂëÇ·»á¡Ë
¡¡¾®ÎÓ»á¤Ï¡¢²òÅÞÅª½ÐÄ¾¤·¤Ë¤à¤±À¤Âå¸òÂå¤ÎÉ¬Í×À¤òÁÊ¤¨¤¿¾å¤Ç¡Ö»ä¤ÏÇÉÈ¶¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤º¡¢¤·¤¬¤é¤ß¤â¤Ê¤¤¡£¤¢¤ë¤Î¤Ï¹ñ²È¹ñÌ±¤Î¤¿¤á¤ËÀï¤¦»ÈÌ¿´¶¤È¥Ð¥¤¥¿¥ê¥Æ¥£¡¼¤À¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¼«Ì±ÅÞ¡¢²ñ¼Ò¤Ç¤¤¤¨¤Ð¶ÈÀÓ¤¬µÞÂ®¤Ë°²½¤·¡¢ÅÝ»ºÀ£Á°¤Î´íµ¡¤Ë¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÅÞ¤äÀ¯ÉÜ¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê·Ð¸³¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»ä¤ÎÁ´¤Æ¤ò¤³¤Î¹ñ¤ËÊû¤²¤¿¤¤¡×¡ÊÌÐÌÚÉÒ½¼»á¡Ë
¡¡ÌÐÌÚ»á¤Ï¡¢¡ÖÁÈ¿¥¤Î¾å¤ËÎ©¤Ä¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÀèÆ¬¤ËÎ©¤Ã¤ÆµÕÉ÷¤ò¼õ¤±»ß¤áÆüËÜ¤òÁ°¤Ë¿Ê¤á¤¿¤¤¡×¤È¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÁíÍý¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ºÝ¤Ï¡¢³ÕÎ½¤ÎÊ¿¶ÑÇ¯Îð¤ò10ºÐ¼ã¤¯¤·3³ä¤ò½÷À¤Ë¤¹¤ë¤È¤Î¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö´ßÅÄÀ¯¸¢¡¢¤½¤·¤ÆÀÐÇËÀ¯¸¢¤È2Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ´±Ë¼Ä¹´±¤òÌ³¤á¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£Ãæ¿õ¤Ë¤¤¤¿¤â¤Î¤ÎÀÕÇ¤¡¢¤³¤ì¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¤â¡¢µÕ¤Ë¤³¤Î·Ð¸³¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¡¢·Ñ¾µ¤ÎÃæ¤ËÊÑ²½¡¢³×¿·¤òµá¤á¤ë¡×¡ÊÎÓË§Àµ»á¡Ë
¡¡ÎÓ»á¤Ï¡¢¡Ö¼«Ì±ÅÞ¤ò²þ³×¤·¥¼¥í¤«¤éºÆ·ú¤¹¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¡¢SNS¤ä¥Ç¥¸¥¿¥ë¿Íºà¤Î³èÍÑ¤ÇÊ¹¤¯ÎÏ¤ÈÈ¯¿®¤¹¤ëÎÏ¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤È¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÇ½ÎÏ¤Î¤¢¤ëÊý¡¢¹ñ²È¹ñÌ±¤Î¤¿¤á´î¤ó¤ÇÆ¯¤³¤¦¤È¤¤¤¦Êý¡¹¤òº£¤Þ¤Ç¤è¤ê¤Ï¤ë¤«¤ËÂ¿¤¯½÷À¤«¤é¤âÁª¤ó¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¤¤¤¦¥×¥é¥ó¤Ç¤¹¡£ÁÈ³Õ¤Î»þ¤Î¤Ò¤ÊÃÅ¤äÅÞ¼¹¹ÔÉô¤Î½¸¹ç¼Ì¿¿¤Ïº£¤Þ¤Ç¤Ç°ìÈÖ¸µµ¤¤ÇÌÀ¤ë¤¤¤â¤Î¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¹â»ÔÁáÉÄ»á¡Ë
¡¡¹â»Ô»á¤Ï¡¢Ä¹´üÀ¯¸¢¤È¤Ê¤Ã¤¿ÂèÆó¼¡°ÂÇÜÀ¯¸¢¤Ë¸«½¬¤¦¤Ù¤ÅÀ¤¬¤¢¤ë¤È½Ò¤Ù¡ÖÃËÀ¤â½÷À¤âÁ´À¤Âå¤ÎÁíÎÏ¤ò·ë½¸¤·¤Æ¼«Ì±ÅÞ¤òÎ©¤ÆÄ¾¤¹¡×¤ÈÁÊ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÍ¿ÌîÅÞ¶¨µÄ¤ò±ß³ê¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Ï1¤Ä¤Î¥Á¡¼¥à¤Ë¤Þ¤È¤Þ¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£º£²ó¤ÎÁíºÛÁª¤ò¼«Ì±ÅÞºÆÀ¸¤Ë¸þ¤±¤¿¿·¤¿¤Ê½ÐÈ¯ÅÀ¤Ë¤·¤è¤¦¤¸¤ã¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡×¡Ê¾®Àô¿Ê¼¡Ïº»á¡Ë
小泉氏は、「自民党の再生の取り組みこそ私の政治家としての原点だ」と述べました。そのうえで、ほかの4人の候補者の長所を挙げ「誰が総裁になっても総裁選が終わればみんなで国民のためにひたむきに汗をかく」と強調しました。