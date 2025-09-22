ブルガリアとアメリカが8強進出！ 残り2枠を手にするのは？【世界バレー男子2025】

22日（月）、2025バレーボール男子世界選手権（世界バレー）のラウンド16の2試合が行われた。

出場している32カ国のうち16ヵ国が進出した決勝トーナメント。22日はラウンド16のうち、ブルガリア代表vsポルトガル代表、アメリカ代表vsスロベニア代表の2試合が行われた。

先に行われた一戦では、予選ラウンド3連勝のブルガリアがポルトガルを圧倒しストレート勝利。もう一方の試合は守備力が光るスロベニアが先に1セットを先取するもアメリカが3-1の逆転勝利を収めた。

勝利したブルガリアとアメリカは25日（木）に行われる準々決勝で対戦する。

23日（火）はラウンド16の最後の2試合、チュニジア代表vsチェコ代表とセルビア代表vsイラン代表の試合が行われる。

【世界バレー男子2025 9月22日結果】

ブルガリア 3-0 ポルトガル

第1セット 25-19｜第2セット 25-23｜第3セット 25-13

アメリカ 3-1 スロベニア

第1セット 19-25｜第2セット25-12｜第3セット 25-17｜第4セット 25-20