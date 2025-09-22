LDH所属ガールズ・パフォーマンスグループのLucky²がデビュー4周年を記念する2025年9月22日に「Laki」へ改名した。

更なる高みを目指し、これからもファンの皆さんと無限の可能性を信じて一緒に未来を切り拓いていきたい、そんな強い想いから改名した。

Laki には、

L：Lucky（幸運）

A：Ambition（夢・向上心）

K：Kizuna（絆）

I：Infinity（無限の可能性）

というそれぞれに意味が込められている。

新アーティストロゴにはこれらの4つの想いを携えて未来へ羽ばたくLakiのアイデンティティを表現している。

2025年11月7日から開催される＜Laki LIVE TOUR 2025 -Infinity-＞ツアービュジュアルも解禁され、LDH JAPANのストリートブランド「24karats」を身に纏い、Lakiとしてのカッコ良さを魅せる。

前日の9月21日に行われた公式YouTubeチャンネルでの生配信では、

グループ最年長18歳のメンバー、深澤日彩が「これからも環境やメンバー、ファンの皆さんを大切に、Lakiとして5年目の活動も頑張りたいと思います。」と意気込みを語った。

＜Laki LIVE TOUR 2025 -Infinity-＞

東京 11月7日(金) 開場 17:00 / 開演 18:00 Zepp DiverCity(TOKYO)

福岡 11月9日(日) 開場 16:00 / 開演 17:00 UNITED LAB

大阪 11月16日(日) 開場 16:00 / 開演 17:00 Zepp Namba(OSAKA)

愛知 11月24日(月・祝) 開場 16:00 / 開演 17:00 COMTEC PORTBASE

https://girls2-fc.jp/page/lucky2news/1083276292129816577