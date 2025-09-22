ドジャース専属カメラマンのジョン・スーフー氏が２１日（日本時間２２日）、自身のインスタグラムに新規投稿。今季限りでの現役引退を表明し、１９日にレギュラーシーズン本拠地最終登板を終えたクレイトン・カーショー投手の一幕を公開した。

「Ｔｈｅ Ｔａｋｅ Ｄｏｗｎ」と題し、カーショーが試合後にロッカーで子どもたちから倒されるシーン。１９日のジャイアンツ戦はエレン夫人とともに、スタンドから４人の子どもたちも観戦。引退会見も最前列で見守っていた。

その際も家族と幸せいっぱいのシーンが反響を呼んでいたが、最高の投手であるとともに最高の父親であることも分かる一枚。一緒にドジャースタジアムのマウンドに埋め込まれていたプレートを掘り起こしていた。

引退会見で家族について問われたカーショーは「子どもたちもここで育った。エレンと付き合い始めて、結婚して、そして今では子供が４人半（第５子を妊娠中）いる（笑）。だから僕らはみんなこの場所で成長してきた。本当に特別な場所です」と語った。ファンも「カーショーが引退する理由がよくわかる写真ですね」「世界一カッコイイパパ」「この写真を見ると、私も笑顔になる」とつづっていた。