¡Ú¼«Ì±ÁíºÛÁª¡Û¾®Àô¿Ø±Ä¤¬»ÏÆ°¡¢£¹£²µÄ°÷»Ù»ý¡¡²ÃÆ£»á¡¢²ÏÌî»á¡ÄÁ°²ó¤è¤ê¶¯¸Ç¤ÊÉÛ¿Ø
¡¡£²£²Æü¤Ë¹ð¼¨¤µ¤ì¤¿¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¡Ê£±£°·î£´ÆüÅê³«É¼¡Ë¤Ë½ÐÇÏ¤·¤¿ÃÏ¸µÁª½Ð¤Î¾®Àô¿Ê¼¡ÏºÇÀÁê¡Ê½°±¡¿ÀÆàÀî£±£±¶è¡Ë¤Î¿Ø±Ä¤¬£±£²Æü´Ö¤ÎÁªµóÀï¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤¿¡£¹ñ²ñÆâ¤Ç³«¤¤¤¿½Ð¿Ø¼°¤Ë¤Ï¡¢´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Èë½ñ¤é¤Ë¤è¤ëÂåÍý½ÐÀÊ¤ò´Þ¤á·×£¹£²¿Í¤¬»²²Ã¡££¹¿Í¤¬½ÐÇÏ¤·¤¿ºòÇ¯£¹·î¤ÎÁíºÛÁª¤Ç³ÍÆÀ¤·¤¿¹ñ²ñµÄ°÷É¼£·£µÉ¼¤ò¾å²ó¤ë·Á¤Ç¡¢¿Ø±Ä¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤¿¸©´Ø·¸µÄ°÷¤é¤Ïµ¤Àª¤ò¾å¤²¤Æ¾¡Íø¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡È´·²¤ÎÃÎÌ¾ÅÙ¤ÈÈ¯¿®ÎÏ¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢¾Íè¤ÎÁíÍý¡¦ÁíºÛ¸õÊä¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¿¾®Àô»á¤Î£²ÅÙÌÜ¤ÎÄ©Àï¡£º£²ó¤Ï¡¢Àè¤ÎÁíºÛÁª¤ÇÁè¤Ã¤¿²ÃÆ£¾¡¿®ºâÌ³Áê¤È²ÏÌîÂÀÏºÁ°¥Ç¥¸¥¿¥ëÁê¡Ê£±£µ¶è¡Ë¤¬¾®Àô»á¤Î¿Ø±Ä¤Ë²Ã¤ï¤ë¤Ê¤É¡¢Á°²ó¤è¤ê¤â¶¯¸Ç¤ÊÉÛ¿Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÁªÂÐËÜÉôÄ¹¤Ë½¢¤¤¤¿²ÃÆ£»á¤Ï½Ð¿Ø¼°¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ç¡Ö¡Ê¾®Àô»á¤Ï¡Ë£±Ç¯Á°¤Ï°ìÇÔÃÏ¤Ë¤Þ¤ß¤ì¤¿¤¬¡¢Í¿¤¨¤é¤ì¤¿¤É¤ó¤Ê»Å»ö¤â¿¿ÀµÌÌ¤«¤é¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿¡×¤ÈÉ¾¤·¤¿¡£
¡¡Á°²ó¤Ï²ÏÌî»á¤ò»Ù»ý¤·¤¿ËÒÅç¤«¤ì¤ó¸µ¥Ç¥¸¥¿¥ëÁê¡Ê£±£·¶è¡Ë¤Ï¼èºà¤Ë¡ÖÁ°²ó¡¢²ÏÌî¤µ¤ó¤ò»Ù±ç¤·¤¿Ãç´Ö¤È¤·¤Ã¤«¤êÏÃ¤·¹ç¤¤·è¤á¤¿ÂÐ±þ¤À¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡Ö²òÅÞÅª½ÐÄ¾¤·¤Ë¿Ô¤¯¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
