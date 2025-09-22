カンテレ・フジテレビ系連続ドラマ「僕達はまだその星の校則を知らない」（月曜・後１０時）最終回が２２日に放送された。（以下、ネタバレがあります。ご注意ください）

開始１分半頃に登場した人物にネットが沸いた。最終回は、学校を訴えると言う山田（平岩紙）のシーンからスタート。そして場面は変わり、健治（磯村勇斗）とエプロン姿でおでんを作っているのは、なんと、３年葵組の元担任で学年主任だった巌谷（淵上泰史）だった。健治は山田の裁判について巌谷に相談。巌谷は真剣に「生徒たちも心配だ。でも、僕がいきなりやめたのも原因の一つだけどね。でも、理事長も尊敬してたんですよ…」などを話す。しかし健治は黙ってしまい、巌谷はすかさず「…って、聞いてます！？招待しておいてこれ以上独り言言わせる気？」とツッコんだ。健治と住んでいる祖母・可乃子（木野花）も登場し、やはり健治の家であることが分かった。

巌谷は８月２５日放送の第７話で、女性生徒と恋愛関係になりそうになり、学校を退職した…というキャラクター。再登場にネットは「巌谷先生！しれっと！お友達！！！」「巌谷先生！なぜか白鳥家で一緒にエプロンつけて」「まさかの自宅へお招き！！！」「実家に呼んでた」「ちょ！！巌谷先生と本当にお友達に！？それも、お家に招いて一緒に夕食作るくらいのお友達に！？！？！？最高かよ…！！」「おウチにご招待したのね」「健治から巌谷先生を誘ったの？びっくり」と沸いた。

また健治との現在の関係に、「すっかり仲良しなのね、巌谷先生(笑)」「巌谷先生は第一印象、イヤな奴かと思ってたんだけど、とってもいい先生だった。ってなんでここにいるの？？(笑)」「白鳥さん巌谷先生とどんだけ仲良くなってんねん笑 この２人のペアまた見れてうれしい」と笑った。