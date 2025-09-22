キャンメイクから新作ルージュ♡とろけるツヤで長時間キレイ唇に

キャンメイクから、2025年9月下旬発売の新ルージュ「ラスターヴェールルージュ」全3色（各\1,298）が登場！とろけるジェル膜が唇に密着し、つけたての色ツヤと潤いが長時間続きます。透明感のある美発色で、飲み物を飲んだ後も色ツヤキープ。保湿効果も高く、リップクリームいらずでしっとり唇に♡普段使いから特別な日まで活躍する新作です。

落ちにくい“とろツヤ膜”で美発色キープ



ラスターヴェールルージュ

「ラスターヴェールルージュ」は、厚みのあるとろツヤ膜が唇に密着する新感覚ルージュ。ティント成分不使用でも落ちにくく、つけたての色ツヤを持続します。

縦じわを目立たせず、重ね塗りしてもムラなく均一に仕上がるので、むっちり立体感のある唇を演出。肌まで明るく魅せる美肌補正効果もあります※。※メイクアップ効果

なめらか塗り心地＆潤い続く保湿力



唇にとろけるような柔らかさで、べたつかずつっぱらない使用感が魅力。リップクリームいらずの保湿成分を配合しているため、しっとり潤った唇を長時間キープできます。

斜めカットスリーブで塗りやすく、1mm程度繰り出して優しく塗布するだけで、ふんわり美しい仕上がりに。

全3色で毎日かわいく彩る♡



01 ライチペシェ

カラーは全3色で登場。01 ライチペシェは可憐で明るい青みピンク。

02 ロゼフランボワーズ

02 ロゼフランボワーズは自然な血色感のローズピンク。

03 グァバシェイク

03 グァバシェイクは華やかな王道コーラル。どれも透明感があり唇に溶け込む美発色で、普段使いからデートまで幅広く活躍。1本各\1,298(税込)で手に入る、秋のマストルージュです♪

キャンメイク新作ルージュで叶えるちゅるん唇♡



キャンメイク「ラスターヴェールルージュ」全3色（各\1,298）は、とろけるジェル膜で落ちにくく潤いも長持ちします。透明感ある美発色で唇に溶け込み、縦じわも目立ちにくい仕上がりに。

なめらかな塗り心地で、毎日のメイクがもっと楽しくなる一押しアイテムです♡ぜひ新色を手に入れて、秋の愛されリップを楽しんで♪