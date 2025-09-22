２２日のフジテレビ「僕達はまだその星の校則を知らない」は、最終話が放送された。

山田先生（平岩紙）が学校を訴えると決意。緊張感が高まる中で、弁護士・健治（磯村勇斗）の家にまさか人物が登場した。

７話で女子生徒との関係を問題視され、学校を去った巌谷先生（淵上泰史）で、健治と一緒にエプロン姿でおでんを作っている。どこか柔和な表情になった巌谷先生は、山田先生について聞き「それじゃあ、職員室、きまずいだろうな。仕事の負担が増える上に山田先生がそんな風じゃ、みんな疑心暗鬼になる。生徒も心配だ。ってまあ…僕がいきなり辞めたのが原因のひとつだけどね」と現状を分析。

現在は実家で農業の手伝いをしていることも明かされ「学校でちっとも仲良くなかった白鳥さんが、暇ならご飯でも食べに来ないかって連絡をくれて」と２人の関係性の変化も描かれた。

演じた淵上はクランクアップに当たって「帰ってまいりました。７話で巌谷はいなくなるのかと思いきや、最終話で戻ってこられて本当にうれしかったです。実は脚本の大森さんにも『また出たい』と伝えていました（笑）」とコメントしている。

一時は離脱した巌谷先生のサプライズ登場にネットも反応。堅物キャラの変化にギャップ萌えが続出し、Ｘでは「巌谷先生が元気で本当に良かったよ」「巌谷先生とちゃんと友達になってるー」「もうお家に呼ぶ仲なのね…仲良し」「巌谷先生としれっとマブダチくらいの距離まで縮めてる白鳥くん」「もう健治くんとマブダチ」「遊びに来てるしエプロン似合う〜！」「いつのまにか友達みたいになってて草ｗ」「巌谷先生のまろやかな表情見れてよかった」などの声が並んだ。