µÄ²ñ¤â»ÔÌ±¤â»¿ÈÝÎ¾ÏÀ¤Ç¤¹¡£1Æü2»þ´Ö°ÊÆâ¤ÎÍøÍÑ¤òÁ´»ÔÌ±¤ËÂ¥¤¹¡¢°¦ÃÎ¸©ËÌÀ»Ô¤Î¡È¥¹¥Þ¥Û¾òÎã°Æ¡É¤¬²Ä·è¤·¤Þ¤·¤¿¡£µÄ²ñ¤Ç¤Ï¤É¤ó¤ÊÏÀÀï¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
22Æü¤ÎËÌÀ»ÔµÄ²ñËÜ²ñµÄ¡£
¡ÊËÌÀ»ÔµÄ²ñ ¶áÆ£Íµ±ÑµÄÄ¹ ¸á¸å2»þÈ¾²á¤®¡Ë
¡Ö»¿À®¤ÎÊý¤Ïµ¯Î©¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£»¿À®Â¿¿ô¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£²Ä·è¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
»¿À®Â¿¿ô¤ÇÀ®Î©¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ÖËÌÀ»Ô¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥óÅù¤ÎÅ¬Àµ»ÈÍÑ¤Î¿ä¿Ê¤Ë´Ø¤¹¤ë¾òÎã¡×¤Ç¤¹¡£Í¾²Ë»þ´Ö¤Î¥¹¥Þ¥ÛÍøÍÑ¤ò1Æü2»þ´Ö¤Þ¤Ç¤È¤¹¤ë¤è¤¦Â¥¤¹ÆâÍÆ¤Ç¡¢È³Â§µ¬À©¤³¤½¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î»ÔÌ±¤¬ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ëÅÀ¤Ç¤ÏÁ´¹ñ½é¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¾®³ØÀ¸°Ê²¼¤Ï¸á¸å9»þ¡¢Ãæ³ØÀ¸°Ê¾å¤Ï¸á¸å10»þ¤Þ¤Ç¤È¤¹¤ëÆâÍÆ¤âÀ¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾òÎã°Æ¤òÄó½Ð¤·¤¿ËÌÀ»Ô¤Î¾®ÉâÀµÅµ»ÔÄ¹¤Ï¡£
¡ÊËÌÀ»Ô ¾®ÉâÀµÅµ»ÔÄ¹¡Ë
¡ÖÉÔÅÐ¹»¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¥¹¥Þ¥Û¤ò¼êÊü¤»¤º¡¢²È¤«¤é½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤¥±ー¥¹¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤«¤é½ÐÈ¯¡×
¤¤Ã¤«¤±¤ÏÉÔÅÐ¹»¤Î»Ò¤É¤â¤¬¥¹¥Þ¥Û°ÍÂ¸¤Ç³°½Ð¤Ç¤¤º¡¢»Ù±ç¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»ÔÌ±¤ÎÀ¼¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¿çÌ²¤ä¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤Î»þ´Ö¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡Ö²ÈÄíÆâ¤Ç¥¹¥Þ¥Û¤Î¥ëー¥ëºî¤ê¤ò¿Ê¤á¤Æ¤â¤é¤¦¡×¤È¤¤¤¦ÁÀ¤¤¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¾òÎã°Æ¤ËÂÐ¤·¤Æ22Æü¤ÎËÜ²ñµÄ¤Ç¤ÏÈ¿ÂÐÇÉ¡¢»¿À®ÇÉ¤¬ÏÀÀï¤òÅ¸³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¸Ä¿Í¤Î¼«Í³¤Ê»þ´Ö¤òÁÀ¤¤·â¤Á¡×¡Ö¾ðÊóµ¡´ï¤È¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤Êý¤ò¹Í¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±¡×
¡ÊÀ¶¿åµÁ¾¼µÄ°÷¡¦È¿ÂÐ¡Ë
¡ÖËÜ¾òÎã°Æ¤Ï¸Ä¿Í¤Î¼«Í³¤Ê»þ´Ö¤òÁÀ¤¤·â¤Á¤·¤¿¤â¤Î¡×
¡ÊÎÓ¤æ¤¤Ò¤íµÄ°÷¡¦È¿ÂÐ¡Ë
¡ÖÂç¿Í¡¦»Ò¤É¤â´Þ¤á¡¢Á´»ÔÌ±¤Î·ò¹¯¡¦¿çÌ²ÌäÂê¤È¤¢¤ê¡¢²ÝÂê¤È¥¿ー¥²¥Ã¥È¤¬¤«¤ß¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×
¡Ê°ì¿§ÈþÃÒ»ÒµÄ°÷¡¦»¿À®¡Ë
¡Ö¾ðÊóµ¡´ï¤È¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±¤òºî¤ë¤â¤Î¤È¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤ë¡×
¡Ê±»ô»ÔµÄ »¿À®¡Ë
¡Ö¥¹¥Þ¥Û¤«¤é¼ê¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤»Ò¤¿¤Á¤Ï¡¢»Ô¤¬»Ù±ç¤·¤¿¾ì½ê¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡×
ºÎ·è¤Î·ë²Ì¡¢»¿À®12¡¢È¿ÂÐ7¤Ç¾òÎã°Æ¤Ï²Ä·è¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢È¿ÂÐÇÉ¤Î°Õ¤òµâ¤ó¤Ç¡Ö»ÔÌ±¤Î¼«Í³¤ÈÂ¿ÍÍÀ¤ÎÂº½Å¡×¤ä¡Ö¸í²ò¤ò¾·¤«¤Ê¤¤ÃúÇ«¤ÊÀâÌÀ¤È¾ðÊóÄó¶¡¡×¤Ê¤É¡¢5¤Ä¤Î¾ò·ï¤ò»Ô¤Ëµá¤á¤ëÉÕÂÓ·èµÄ°Æ¤â²Ä·è¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Á´¹ñ½é¤Î¡È¥¹¥Þ¥Û¾òÎã¡ÈÀ®Î©¤Ë»ÔÄ¹¤Ï¡£
¡ÊËÌÀ»Ô ¾®ÉâÀµÅµ»ÔÄ¹¡Ë
¡Ö²á¾ê»ÈÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ÃúÇ«¤Ë»ÔÌ±¤Î³§¤µ¤ó¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡Ê»ÔÌ±¡Ë
¡ÖÉ×¤Ï¡Ê»Ò¤É¤â¤ò¡Ë¤¢¤ä¤¹¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢Æ°²è¤ò¸«¤»¤ë¤Î¤â°ì¤Ä¤À¤±¤ì¤É¡¢¤½¤ì¤Ç¡ÊÉ×¤È¡Ë¤¹¤´¤¤¤±¤ó¤«¤ò¤·¤¿¤ê¤â¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ø¤³¤¦¤¤¤¦¾òÎã¤¬¤Ç¤¤¿¤è¡Ù¤È¡¢¤â¤¦°ì²óÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ê¤È¡×
¡Ê»ÔÌ±¡Ë
¡ÖÈ³Â§¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç²Ä·è¤µ¤ì¤Æ¤â¤¢¤Þ¤ê°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¤È¡£ÌµÂÌ¤Ê¾òÎã¤«¤Ê¡×
¾òÎã¤Î»Ü¹Ô¤Ï10·î1Æü¤Ç¤¹¡£