¡Ö¥®¡¼¤µ¤ó¤¬¸½Ìò¤Î¤¦¤Á¤Ë¤â¤¦°ì²ó¡Ä¡×¼þÅìÍ¤µþ¤¬¶¯Ä´¤·¤¿¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥Ê¥¤¥ó¤ÎÁí°Õ
¡¡¢¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯0¡½1¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ê22Æü¡¢¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡ÇØÃæ¤Ë»àµå¤ò¼õ¤±¤¿±Æ¶Á¤Ç21Æü¤ËÂ³¤¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¼þÅìÍ¤µþÆâÌî¼ê¡Ê29¡Ë¤¬2»î¹çÏ¢Â³¤Ç·ç¾ì¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ïµå¾ìÆþ¤êÁ°¤ËÊ¡²¬»ÔÆâ¤ÎÉÂ±¡¤ò¼õ¿Ç¡£»î¹çÃæ¤Ï¥×¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤«¤é»î¹ç½ªÎ»¤Þ¤Ç¥Ù¥ó¥Á¤ÇÀ¼¤ò½Ð¤·¤Æ¸«¼é¤Ã¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤¬´öÅÙ¤âËþÎÝµ¡¤òÆ¨¤¹½Ö´Ö¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¿Áª¼ê²ñÄ¹¤ÏÎäÀÅ¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¤³¤ì¤À¤±¥Á¥ã¥ó¥¹¤ÇÂÇ¤Æ¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤È¤«¤·¤¿¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ÏÀäÂÐ°ì¿Í°ì¿Í»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÂÇ¤Æ¤ëÂÇ¤Æ¤Ê¤¤¤Ï·ë²Ì¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¤·¡¢¤ä¤ë¤³¤È¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£1ËÜ½Ð¤ì¤ÐÁ´Éô¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡×
¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¤¬ÇÔ¤ì¤¿¤¿¤á¡¢22Æü¤ÏÍ¥¾¡¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤ò1¸º¤é¤·¤¿¤¬¡¢3Ï¢ÇÔ¤ÇÂÆ§¤ß¤¬Â³¤¯¾õ¶·¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö°Å¤¯¤Ï¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Á´Á³Âç¾æÉ×¤«¤Ê¡×¤È¥Ù¥ó¥Á¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ÏÌäÂê¤Ê¤¤¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢ÌøÅÄÍª´ô¤â1·³¤ËÉüµ¢¡£¡ÖÍè¤¿¤éÁ´Á³°ã¤¦¡£¤ß¤ó¤Ê¥®¡¼¡ÊÌøÅÄ¡Ë¤µ¤ó¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¿¤·¡¢¤Ê¤ó¤È¤«¥®¡¼¤µ¤ó¤¬¸½Ìò¤Î¤¦¤Á¤Ë¤â¤¦°ì²óÍ¥¾¡¤·¤¿¤¤¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Á´°÷¤¬¡£¤Ê¤ó¤È¤«¤¢¤Î¿Í¤òÆ¹¾å¤²¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÁ°¤ò¸þ¤¯¡£
¡¡¼þÅì¼«¿È¤Ï18Æü¤ÎÆüËÜ¥Ï¥àÀï¤ÇÇØÃæ¤Ë»àµå¤ò¼õ¤±¤¿±Æ¶Á¤Ç¡¢21Æü¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¤«¤é·ç¾ì¤¬Â³¤¯¡£¡ÖÄË¤ß¤µ¤¨°ú¤±¤Ð¤¤¤±¤ë¤È¤³¤í¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£¥ê¡¼¥°Ï¢ÇÆ¤Ë¸þ¤±¡¢Áª¼ê¤Ë¾Ç¤ê¤Î¿§¤Ï°ìÀÚ¤Ê¤¤¡£¡Êµ´ÄÍ½ßÇµ²ð¡Ë