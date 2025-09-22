◆ソフトバンク0―1オリックス（22日、みずほペイペイドーム）

スコアボードに無情の「0」が刻まれた。九回2死二塁。代打の山川は空振り三振に倒れた。零封負けで痛恨の3連敗。小久保監督は「柳田が帰ってきて、雰囲気は変わっていた。紙一重の勝負なのでね」と3戦連続の1点差負けをかみしめた。

4月11日のロッテ戦で自打球を当て、右脛骨（けいこつ）骨挫傷を負った柳田が約5カ月ぶりに1軍復帰。近藤は腰の張りを押して右翼守備を直訴し、柳田にDHを譲った。その柳田は三回1死二塁の先制機で空振り三振。本拠地の大歓声に応えられなかった。

打線は五回2死満塁、六回にも1死満塁と絶好機をつくったが、生かせなかった。今カード6度の満塁機はいずれも無得点。優勝争いの重圧がかかる中、満塁での「ゼロ行進」が続くと、八回に松本裕が杉本に決勝のソロ本塁打を浴びた。

背中の痛みで周東が2試合連続欠場。小久保監督は「スタメンは難しいかもしれないけど、戦力として考えている」と説明した。万全ではないチーム状況の中、近藤も守備に就き、柳田も無安打ながら4打席に立った。

「残り9試合、どう起用していくかは本人たちと話していきたい」。小久保監督もリーグ連覇への最善策を模索する。2位日本ハムも敗れ、優勝マジックが「6」に減ったことを幸運と捉え、残り9試合に全てを懸けて戦う。（小畑大悟）