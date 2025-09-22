TVアニメ『夜のクラゲは泳げない』（TOKYO MXほか）の劇中アーティスト JELEEが、2ndミニアルバム『JELEE BAG』を12月3日にリリースする。

昨年に放送された同アニメ発の匿名アーティスト JELEEは、ボーカル／作詞担当のJELEE、イラスト担当の海月ヨル、作曲担当の木村ちゃん、MV編集／アレンジ担当の竜ヶ崎ノクスの女性4名によるクリエイター集団だ。アニメ放送後もアニメの枠組を飛び越えて精力的に活動を行っている。

本日行われたYouTube生配信にて、2ndミニアルバムのリリースを発表。インストゥルメンタルの4曲を含む全11曲が収録され、インナップの全容は明かされていない。

また、2026年3月15日に厚木市文化会館にて、今作を携えた1stワンマンライブが開催されることも決定。今作には本公演のチケット先行抽選シリアルナンバーが封入される。その他の情報は追ってJELEEの公式SNSで発表されるとのことだ。

なお、同アニメは10月4日より再放送がスタートする。

（文=リアルサウンド編集部）