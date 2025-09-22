¡Öºî¤ë¤Î¤ä¤á¤è¡×Èà½÷¤Î¼êÎÁÍý¤Ë¡Ö¤¦¡Á¤ó82ÅÀ¡×¤ÈÅÀ¿ô¤ò¤Ä¤±¤ëÈà»á¡ª¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤ËÅÜ¤ê¤ÎÀ¼»¦Åþ¡Úºî¼Ô¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Û
½é¤á¤ÆÈà»á¤Ë¼êÎÁÍý¤ò¿¶¤ëÉñ¤Ã¤¿¤é¡¢82ÅÀ¤ÈÅÀ¿ô¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¿¡¢¤ð(@irk_hrk)¤µ¤ó¤ÎÁÏºîÌ¡²è¡Ö¼êÎÁÍý¤ËÅÀ¤ò¤Ä¤±¤ë¤Î¤Ï¡Ä¡×¤Ë2.4Ëü¤òÄ¶¤¨¤ë¤¤¤¤¤Í¤¬¤Ä¤¯¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡Ö¿Í¤¬ºî¤Ã¤¿¤â¤Î¤ËÅÀ¿ô¤ò¤Ä¤±¤ë¤Ê¤ó¤Æ0ÅÀ¡×¡Öºî¤Ã¤¿Êý¤È¤·¤Æ¤Ïµ¤Ê¬¤¬°¤¤¡×¤Ê¤É¡¢250¤òÄ¶¤¨¤ë¥³¥á¥ó¥È¤¬ÆÏ¤¤¤¿¡£
¹âµé¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ÇÌµÎÁ¤Î¿å¤òÃíÊ¸¤¹¤ë¡Ö¤¢¡¢¿å¤Ç¤¤¤¤¤Ç¤¹¡×¤ä¿©¤ÙÊý¤Î¥Þ¥Ê¡¼¤ò»ØÅ¦¤¹¤ë¡ÖÈ¤¤Î»ý¤ÁÊý¡×¤Ê¤É¡¢¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤¿¤ÓÂ¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤¬¤¢¤ë¤ð¤µ¤ó¤ÎºîÉÊ¡£¤È¤¯¤Ë¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¤ß¤»¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢¶¦´¶¤äÅÜ¤ê¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¹Í¤¨¤¬¤Ä¤Å¤é¤ì¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¡¢ºîÉÊ¤È¤È¤â¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤â¤ª¤â¤·¤í¤¯³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æºî¼Ô¤Î¤ð¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö³Ú¤·¤¯ÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤â¤¤¤í¤ó¤Ê¤´°Õ¸«¡¦¤´´¶ÁÛ¤òÄ¾ÀÜÃÎ¤ì¤Æ´ò¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ïº£¸å¤â³«Êü¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤·¤¿¤é¹¬¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÆÉ¼Ô¤Ë¸þ¤±¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤ò»Ä¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
ËÜºî¡Ö¼êÎÁÍý¤ËÅÀ¤ò¤Ä¤±¤ë¤Î¤Ï¡Ä¡×¤Ç¤Ï¡¢Èà»á¤Ë½é¤á¤Æ¼êÎÁÍý¤ò¤Õ¤ë¤Þ¤¦Èà½÷¤Î»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÀ¸·üÌ¿ºî¤Ã¤¿ÎÁÍý¡¢°ì¸ý¿©¤Ù¤¿Èà»á¤Ë¡Ö¤É¤¦¤«¤Ê¤¡¡©¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤¿¤è¡×¤È¿Ö¤Í¤ë¤È¡Ö¤¦¡¼¤ó¡£82ÅÀ¡£Å¹¤Ç½Ð¤·¤¿¤é790±ß¡×¤È¤¤¤¦¤Þ¤µ¤«¤Î¥Î¥ó¥Ç¥êÈ¯¸À!?
¤³¤Î¤È¤¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ç¤Ï¡Ö¿³ºº°÷µ¤¼è¤ê¤Ç°µ¤¤¬¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤¬¡¢ºÇ°¡×¡ÖÉÝ¤¤¤Î¤Ï¡¢¤³¤ÎÈà»áË«¤á¤Æ¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ê¤ó¤À¤è¤Ê¡×¤È¡¢Èà»á¤Ë°µ¤¤¬¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö°ìµ¤¤Ëµ¤»ý¤Á¤¬Îä¤á¤ë¡×¡ÖÅÀ¿ô¤ò¤Ä¤±¤ë¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¬0ÅÀ¡×¤È¤¤¤¦¡¢ÅÜ¤ê¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ë¤ÏÂç¤¤¯ð÷¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¡£
¥·¥ó¥×¥ë¤«¤ÄÎ®¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥¹¥È¡¼¥ê¡¼Å¸³«¡¢¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤È¤È¤â¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤Ï¡©
¼èºà¶¨ÎÏ¡§¤ð(@irk_hrk)
