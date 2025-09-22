Image: ESA/RegoLight/Liquifer Systems Group via Wikimedia Commons

その手があったか…。

いま月面での初の基地建造を目指し、世界各国がしのぎを削っています。必要な電力供給を、月面に設置する原子力発電所でまかなう計画まであるなか、別の重要な新技術の開発競争も繰り広げられています。

月面の表土を資材に！

月面に恒久的な基地を築くとなると、その構造材を地球から送らねばなりません。ただでさえ積載量が非常にタイトな宇宙船に、重くてかさばる柱や梁や壁になる材料を搭載するとなると、もう月と地球を何往復すればよいのでしょう？

この課題を解決すべく、いろんなアイデアが出されているわけですが、中国の深宇宙探査研究所（DSEL）による発表が注目を集めています。Acta Astronauticaに掲載された論文で明らかになった新技術は、地球から基地建造用の資材を運搬する必要性を解消。なんと月面の表土を構造材に変えてしまい、いわば月にある原料で、次々と基地を築いていくというものです。

実用化までの道のりは？

DSELが開発を進める新技術は、パラボラアンテナのような装置で、太陽からの放射線を凝縮。地球に届く一般的な太陽光の3,000倍もの強さに高めてしまうことにより、摂氏1,300度の熱で月塵を溶かせるようになります。その後、3Dプリンターのように、月面の道路、基地、装備に合わせた、必要な部材へと加工されていくんだとか。

すでにDSELでは、玄武岩を月面の表土に見立て、キセノンランプで太陽光を再現しつつ、さまざまな構造材を作り出すことに成功しているようです。あくまでもプロトタイプの部材のため、月面の低重力や真空環境では、まだまだ強度や耐久性に課題が。とはいえ、DSELは中国国家航天局（CNSA）の傘下にあり、宇宙ステーションの「天宮」での実験を繰り返して、完成度を高める研究が進められているとのことです。

いますぐ中国が月面で新技術を活用し、月塵を構造材に変えて基地建造に取りかかれるわけではありません。しかしながら、将来的には、地球から資材を運ばずとも、月面の表土を活用して、いろんなものを作り上げられるようになっていくことでしょう。

Source: Acta Astronautica