２１日に閉幕した陸上の世界選手権東京大会で、日本勢はメダル２個を獲得した。

メダルを含む８位以上の入賞は計１１で、２年前のブダペスト大会と並んで過去最多。国立競技場を埋め尽くした観衆の声援に応え、健闘を見せた。次回は２０２７年に北京で開催される。

銅メダル２個をもたらしたのは、日本の「お家芸」となった競歩だ。男子は３５キロの勝木隼人（自衛隊）が、競歩種目で日本勢６大会連続の表彰台を確保。女子２０キロでは藤井菜々子（エディオン）が五輪、世界選手権を通じて競歩種目で日本女子初のメダルを手にした。

競歩でメダル２個も、他種目の奮起に期待

ただ、２８年のロサンゼルス五輪で競歩は男女ともハーフマラソン（２１・０９７５キロ）の１種目に絞られる。３大会連続でメダルなしに終わった男子４００メートルリレーなど他種目の奮起が期待される。

運営面では表彰式を決勝の翌日などに競技場外のステージで行った。チケットを持っていない人も観覧でき、「開かれた大会」を演出。一方、場内の競技は表彰式で中断されることもないため間延びせず、関係者は「ショーとして競技を楽しんでもらえた」と振り返る。

入場者数は好調で、夜の部は７日間で５万人を超えた。日本陸連の山崎一彦・強化委員長は「２００７年の大阪大会は観客が全然入らず、（競技面でも）惨敗。今回も心配していたが、エールをいただいて感動した」と話した。