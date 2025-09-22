「コーデ考えるの苦手」な人へ！【ユニクロ】ガバッと着るだけ！「秋っぽワンピ」

服選びに時間をかけられない日は、“ガバッと1枚着てサマになる”ワンピースがあると便利。そこで今回フォーカスしたのは【ユニクロ】のワンピ。秋のはじめからロングシーズン活躍が期待できそう。袖丈や素材、カラーで魅せる“秋っぽさ”にも注目です。

ちょっぴりスポーティーなバランスが今っぽい！

【ユニクロ】「ナイロンワンピース / 7分袖」\3,990（税込・セール価格）

ナイロン素材のシャツワンピは、ほんのり感じられるスポーティーさが今っぽい1枚。襟付き × ドロスト仕様のデザインで、簡単に旬のコーデが完成します。7分袖なので今すぐ着られて、夏から秋の季節の変わり目に活躍間違いなしかも。サイドポケット付き、洗濯機洗いOKでデイリー使いにもぴったりです。

ゆるっとシャツワンピはチュニック風の着こなしも◎

【ユニクロ】「オーバーサイズシャツワンピース」\3,990（税込）

ゆるっとしたシルエットが魅力のシャツワンピは、1枚で着るのはもちろん、チュニック風の着こなしもおすすめ。ジーンズやワイドパンツを合わせてカジュアルに仕上げれば、甘すぎない大人のワンピコーデに仕上がります。羽織にするほか、ビスチェやベストを上に重ねるのもおすすめ。ダークブラウン・ブルー・ブラックの落ち着いたカラー展開で、秋らしさをさりげなく取り入れられるのも魅力です。

※すべての商品情報・画像はユニクロ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：Anne.M