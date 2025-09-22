投票者の中から抽選でプレゼントが当たる！カリフォルニアくるみ協会「2025くるみパン総選挙」

カリフォルニアくるみ協会は、2025年一番人気のくるみパンを決定する「2025くるみパン総選挙」を、2025年9月19日(金)から10月19日(日)まで開催します。

カリフォルニアくるみ協会「2025くるみパン総選挙」

投票期間：2025年9月19日(金)〜10月19日(日)(23:59まで)

部門 ：・コンビニ・スーパーで買える袋パン部門

・インストアベーカリー部門

・街のパン屋さんで買える部門

投票方法：「くるみパン総選挙」公式サイトから各部門のエントリー商品の中から

「食べてみたい」くるみパンを各部門1商品ずつ投票(1日1回まで)

審査方法：投票数により決定

＊街のパン屋さん上位店舗のみ、10月下旬に試食審査を予定

結果発表：11月中旬に、カリフォルニアくるみ協会公式サイトにて発表

プレゼント：[Aコース] 2名

・グラファイトトースター

・カリフォルニアくるみ協会オリジナルエプロン

[Bコース] 5名

・くるみの木で作られたプレート

・カリフォルニアくるみ協会オリジナルトートバッグ

[Cコース] 500名

・選べるPay500円分

参加企業(順不同)：

スーパー・コンビニ 袋パン部門

株式会社タカキベーカリー、敷島製パン株式会社、フジパン株式会社

インストアベーカリー部門

株式会社アンデルセン、株式会社ポンパドウル、オーケー株式会社、株式会社マルト

街のパン屋さん部門(店舗名)

(北海道) bakery harry

(茨城県) THE FLYER BAKERY

(千葉県) リヨンSUDAコッペ館、リヨン小麦館、クロワッサンファクトリー、BAKER’S PLACE

(埼玉県) 川越ベーカリー楽楽

(東京都) LA VIGNE AKIKO 本店、tecona bagel works、ブーランジュリ シマ、Boule Beurre Boulangerie、イチカベーカリー

(神奈川県) ヴェリテ

(静岡県) ブランジェベックファン

(山梨県) 丸十山梨製パン本店、コーナーポケット

(富山県) とべーぐる富山店

(兵庫県) イスズベーカリー

「くるみパン総選挙」は、全国のベーカリーが自薦したくるみパンの中から、消費者によるオンライン投票でその年一番人気の「くるみパン オブ・ザ・イヤー」を選出します。

公式キャンペーンサイトからどなたでも投票でき、投票者の中から抽選で素敵なプレゼントが当たるキャンペーンです。

2025年は全国25社から36種類のくるみパンがエントリー。

大手製パンメーカーの人気商品から地域密着型ベーカリーの個性派商品まで、食事パン・惣菜パン・菓子パンと幅広いラインアップが候補になっています。

