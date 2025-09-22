本わらび餅や大玉みたらし団子も！成寿庵『お試しお買い得セット』
成寿庵『お試しお買い得セット』
成寿庵が京都和菓子処「成寿庵」を楽天市場に8月25日(月)から新規オープン。
オープンを記念して『Grand opening SALE』を2025年9月18日より10月15日まで開催します。
開催期間中は36％OFF商品を始め、店内で使用可能な20％クーポンも配布します。
■楽天市場店オープン記念『Grand opening SALE』
新店オープンを記念して、お得なセールを期間限定で開催します。
開催期間 ：2025年9月18日(木)〜10月15日(水)
セール内容：
(1)人気商品4種8個入り『お試しお買い得セット』を36％OFFで販売
(2)店内全商品に使える20％OFFクーポンを配布！
この機会に、催事でも大人気の「成寿庵」の味を自宅で楽しめます。
≪セット内容≫
・本わらび餅250g‥‥‥1個
・大玉みたらし団子‥‥2本
・黒豆大福‥‥‥‥‥‥1個
・よもぎ大福‥‥‥‥‥1個
・栗大福‥‥‥‥‥‥‥1個
・芋ようかん‥‥‥‥‥1本
・紫芋ようかん‥‥‥‥1本
オープン特別価格2,980円
■一部商品紹介
・本わらび餅250g
理想の食感を求めて本わらび粉に葛粉や蓮根粉などを独自に配合。
その日の気候に合わせて水分量を調整し、1時間以上かけて丹念に練り上げています。
もちもちぷるぷるした、ほどよいやわらかさの食感と、丹波黒豆きな粉の香ばしさが、わらび餅好きな方々に好評です。
本わらび餅
・みたらし団子2本
大玉が3個、1串約80gのボリュームで食べ応え十分！もちもちのおだんごは大豆由来の酵素の働きで、冷めてもやわらかさを保ちます。
そこに醤油を利かせた甘辛ダレがからんで、食べ飽きないおいしさをかなえました。
大玉みたらし団子
・四季彩々大福餅 各種3個入り
黒豆、よもぎ、枝豆、栗…彩り、味わい、バラエティに富んだ大福餅。
おりおりの旬を包みこんだ、おいしい仲間が揃いました。
伸びの良い餅生地と中のあんこは、それぞれ相性バッチリ。
冷蔵便にてお届けしますので、常温でしばらく置くと、作りたてのやわらかさが楽しめます。
四季彩々大福餅
・芋ようかん2本セット
ホクホクの蒸したて芋をなめらかにつぶし、砂糖と塩だけであっさり仕上げました。
どこか懐かしさを感じるふかし芋の素朴な風合いと、ようかんの品の良い甘さが楽しめます。
添加物はいっさい使用しておりませんので、お子様からお年寄りまで安心してお召し上がりいただけます。
芋ようかん
