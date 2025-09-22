成寿庵が京都和菓子処「成寿庵」を楽天市場に8月25日(月)から新規オープンしました。

成寿庵『お試しお買い得セット』

成寿庵が京都和菓子処「成寿庵」を楽天市場に8月25日(月)から新規オープン。

オープンを記念して『Grand opening SALE』を2025年9月18日より10月15日まで開催します。

開催期間中は36％OFF商品を始め、店内で使用可能な20％クーポンも配布します。

■楽天市場店オープン記念『Grand opening SALE』

新店オープンを記念して、お得なセールを期間限定で開催します。

開催期間 ：2025年9月18日(木)〜10月15日(水)

セール内容：

(1)人気商品4種8個入り『お試しお買い得セット』を36％OFFで販売

(2)店内全商品に使える20％OFFクーポンを配布！

この機会に、催事でも大人気の「成寿庵」の味を自宅で楽しめます。

≪セット内容≫

・本わらび餅250g‥‥‥1個

・大玉みたらし団子‥‥2本

・黒豆大福‥‥‥‥‥‥1個

・よもぎ大福‥‥‥‥‥1個

・栗大福‥‥‥‥‥‥‥1個

・芋ようかん‥‥‥‥‥1本

・紫芋ようかん‥‥‥‥1本

オープン特別価格2,980円

■一部商品紹介

・本わらび餅250g

理想の食感を求めて本わらび粉に葛粉や蓮根粉などを独自に配合。

その日の気候に合わせて水分量を調整し、1時間以上かけて丹念に練り上げています。

もちもちぷるぷるした、ほどよいやわらかさの食感と、丹波黒豆きな粉の香ばしさが、わらび餅好きな方々に好評です。

本わらび餅

・みたらし団子2本

大玉が3個、1串約80gのボリュームで食べ応え十分！もちもちのおだんごは大豆由来の酵素の働きで、冷めてもやわらかさを保ちます。

そこに醤油を利かせた甘辛ダレがからんで、食べ飽きないおいしさをかなえました。

大玉みたらし団子

・四季彩々大福餅 各種3個入り

黒豆、よもぎ、枝豆、栗…彩り、味わい、バラエティに富んだ大福餅。

おりおりの旬を包みこんだ、おいしい仲間が揃いました。

伸びの良い餅生地と中のあんこは、それぞれ相性バッチリ。

冷蔵便にてお届けしますので、常温でしばらく置くと、作りたてのやわらかさが楽しめます。

四季彩々大福餅

・芋ようかん2本セット

ホクホクの蒸したて芋をなめらかにつぶし、砂糖と塩だけであっさり仕上げました。

どこか懐かしさを感じるふかし芋の素朴な風合いと、ようかんの品の良い甘さが楽しめます。

添加物はいっさい使用しておりませんので、お子様からお年寄りまで安心してお召し上がりいただけます。

芋ようかん

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 本わらび餅や大玉みたらし団子も！成寿庵『お試しお買い得セット』 appeared first on Dtimes.