タレントのマツコ・デラックス（52）が22放送の日本テレビ「月曜から夜ふかし」（月曜後10・00）に出演し、「常におびえながら生きている」と語った。

VTR明けで腰のあたりをかいている姿が映し出されたマツコが「ごめん、今ちょっとさ…」と言うと、SUPER EIGHTの村上信五が「かゆいねん、乾燥もするし、年やから」という言葉に「今、あれ塗っているのよ。湿布の塗るやつを」と説明した。

マツコは8月、腰からでん部にかけた関節の亜脱臼と診断され、出演番組を欠席するなどしていたため、村上が「まだ完治してないのんか？この間の」と聞くと「完治なんかしないわよ、もう。だから今…常におびえながら生きている感じ」語った。

その理由を「立つ時とか、ベッドから起きる時とかもう…」と言い、村上も「わかるよ！歯磨きとか、洗顔とかな」と言うと「そう。もう気を付けなきゃって。常にピリピリって緊張している感じ」とした。「靴下も怖いやろ？」には「もう裸足でいいわよ」とし、トイレで「いきんだりするのも怖い」「くしゃみなんて、もう…分散させているわよ。分散型くしゃみ」と明かした。