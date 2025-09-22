２１日に閉幕した陸上の世界選手権東京大会で、日本勢はメダル２個を獲得した。

メダルを含む８位以上の入賞は計１１で、２年前のブダペスト大会と並んで過去最多。メダルの期待もあった男子４００メートルリレーは６位入賞にとどまった。この種目で北京五輪銀メダルの朝原宣治さんが振り返る。

男子４００メートルリレーはジャマイカや英国などの強豪が予選で姿を消し、日本は決勝でメダル圏内の３７秒７台を十分に狙えた。それだけに、力を出し切れずに終わったのは残念だ。

１走の小池から２走の柳田へのバトンパスは予選でも決勝でも詰まった。柳田の飛び出しに思い切りがなかったのか。スムーズに加速できず後退し、３走の桐生で持ち直すかと思ったが、さらに差を広げられた。

走力では差のないオランダが自国記録を更新し、銅メダルを獲得した。雨も言い訳にはできない。紙一重ではあるが、やはりバトンがうまくいっていない。

以前の日本代表は合宿が頻繁にあり、バトン練習をしていたが、今は大会直前に集まる。あうんの呼吸も生まれにくい。リレーよりも個人種目が優先される傾向の中で、バランスを取る難しさにも直面している。

大会全体では連日、国立競技場が満員になり、驚いた。この熱を冷まさないようにしなければならない。（北京五輪男子４００メートルリレー銀メダリスト）