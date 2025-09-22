【期間限定】岡田謹製 あんバタ屋がグランスタ東京に登場！限定スイーツも必見

北海道・千歳から生まれた「あんバタースイーツ専門店」岡田謹製 あんバタ屋が、2025年9月29日（月）～10月19日（日）の期間限定でJR東京駅「グランスタ東京」に登場します。定番の「あんバタフィナンシェ」はもちろん、この時期だけのほうじ茶フレーバーや秋らしい「あんバタパン・おさつ」など限定商品も勢ぞろい。お土産にもぴったりの人気スイーツを、東京駅で手に入れるチャンスです♪

東京土産の新定番♡あんバタフィナンシェ

価格：1,620円（税込）

看板商品「あんバタフィナンシェ」は、北海道千歳産「えりも小豆」を使った餡子と、焦がしバター香るフィナンシェ生地が織りなす和洋折衷の逸品。

香ばしく焼き上げられたフィナンシェは、お土産にもぴったりです。

内容量：6個入

期間限定！秋の味覚コラボ商品

催事限定で「ほうじ茶味」と「おさつ味」のあんバタースイーツが登場。

あんバタフィナンシェ ほうじ茶

価格：6個入・1,620円

ほうじ茶の香ばしさがあんバタの旨みを引き立てます。

あんバタパン・おさつ

価格：1個・378円

えりも小豆の餡子と安納芋・紅はるかを組み合わせた秋限定パン。

数量限定の豪華スイーツも♪

あんバタガレット

価格：5個入・1,944円

ヘーゼルナッツパウダーとラム酒が香るガレット生地に餡子を合わせた贅沢な一品。

あんバタフィナンシェ ほうじ茶アソート

価格：12個入 各種6個入り・3,240円

定番とほうじ茶味を詰め合わせた大入りセット。手土産にぴったりです。

東京駅で楽しむ♡岡田謹製 あんバタ屋の期間限定スイーツ

和と洋が出会う岡田謹製 あんバタ屋のスイーツは、どれも素材と味わいにこだわった特別な一品。

定番のフィナンシェから季節限定のおさつパンやほうじ茶フレーバーまで、今だけの美味しさを楽しめます。

東京駅グランスタでの期間限定出店、この機会にぜひ立ち寄ってみてはいかがでしょうか♡