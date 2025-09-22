北海道のおいしいものが一堂に集まった秋の北海道物産展が、秋田市の百貨店で23日から始まります。



西武秋田店で23日から開催される秋の北海道物産展。



目玉は、札幌と富良野の初出店のラーメン2店舗です。

23日から30日の会期前半は「俺のラーメンこうた」が登場。



自慢の濃厚味噌ラーメンにバターコーンを合わせた、王道スタイルの札幌味噌ラーメンです。

来月1日から7日の会期後半は「らぁめん支那虎」の「こげ塩」が味わえます。



黒いスープが目を引く、焦がしニンニクが香る富良野の人気のラーメンです。

北海道といえば！の海鮮料理も。



注目は、鮨 龍儀の「四種類のかにの盛り合わせ弁当」です。



北海道産花咲ガニなど4種類のカニがこんもりと盛られ、それぞれ異なるカニのうまみを味わうことができるということです。

また、北海道で30年以上続きシンガポールにも出店しているパン専門店、プルマンベーカリーが初登場。



北海道産のジャガイモがゴロゴロ入った、スパイシーなカレーパンが人気だといいます。

食事を堪能したあとに欠かせないスイーツもそろいます。



パティスリーセルクルの「パリブレスト北海道ミルクカスタード」は、北海道音更町の竹内養鶏場「米艶」を使用した真っ白なカスタードクリームが特徴のシュークリームです。

そのほか、ロイズや六花亭といった北海道名物スイーツも並びます。



秋の北海道物産展は秋田市中通の西武秋田店で23日から来月7日まで開かれます。