見逃すと後悔することに！男性がさりげなく出す「脈ありサイン」３選
「もしかして彼、私に好意ある？」と思う瞬間ってあるはず。でも、男性の好意はストレートな言葉よりも“行動”に出ることが多いんです。気づかないままスルーしてしまうと、せっかくの恋のチャンスを逃すことに。そこで今回は、そんな男性がさりげなく出す「脈ありサイン」を紹介します。
返信スピードがやたら早い
普段は返信が遅いタイプなのに、あなたからのLINEだけはすぐ返ってくる。これは「つながっていたい」気持ちの表れです。男性は義務的な連絡には時間を割きません。なのに、あなたの通知だけはすぐに反応するなら、優先順位が高い証拠。彼の生活サイクルを見ても返信が速いなら、脈あり度はかなり高めです。
細かい変化に気づいて声をかけてくる
髪型を変えた、ネイルの色を変えた、ちょっと元気がなさそう…。そんな些細な変化にすぐ気づいて「今日雰囲気違うね」「大丈夫？」と声をかけてくれるのも本命サイン。興味がない相手には、ここまで注意を払わないもの。観察力と気遣いがセットで出ているなら、あなたに夢中の可能性大です。
会話を“合わせる”より“広げる”
「うんうん」と相槌ばかりではなく、あなたの話題を広げたり、そこから別の提案をしてくれるのも好意の表れ。単なる社交辞令なら同調だけで終わりますが、本命には「もっと話したい」という気持ちから会話を膨らませようとします。会話のキャッチボールが心地よいと感じるなら、それは彼が意識的に投げ返している証拠です。
男性の好意は日常の小さな行動ににじみ出ます。今回挙げた３つが揃っていたら見逃し厳禁。気づいたらあなたからも軽く反応してあげることで、恋は一気に進展するはずですよ。
