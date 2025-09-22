聞き流すor完全無視が正解。遊び目的の男性が言いがちな「セリフ」
いい感じの雰囲気になってきた男性ができても、その男性が本気かどうかってなかなか判別できないもの。
そんな時は、男性がよく口にするセリフをチェックしてみましょう。
そこで今回は、遊び目的の男性が言いがちな「セリフ」を紹介します。
「遊んでそうって言われることが多い」
「遊んでそうって言わることが多い」なんてセリフを口にする男性は、間違いなく要注意人物。
「遊び人じゃない」とアピールするつもりでそのセリフを口にしているのでしょうが、そういう男性ほど女グセが悪いことを自覚しているものです。
「スケジュールわかったら連絡するね」
「スケジュールわかったら連絡するね」と口にする男性も遊び人の可能性が高いです。
男性としては「忙しい」ということをアピールしているのでしょうが、女性に対して本気なら、男性は女性のスケジュールを確かめてくるものですし、女性が提示したスケジュールに自分の予定を合わせようとするもの。
つまり、「スケジュールわかったら連絡するね」は「自分が都合がいい時だけ会いたい」という意味と考えられます。
今回紹介したセリフをよく口にする男性は、ほぼ真剣交際を考えている可能性は低いので、ぜひ聞き流すor完全無視していきましょうね。
