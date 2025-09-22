された側に落ち度がある？ 男性が浮気してしまう「理由」
浮気をする方が悪いのは当然ですが、一方で「浮気された側にも落ち度がある」と言われることも。
それって真実なのでしょうか？
そこで今回は、男性が浮気してしまう「理由」を紹介します。
彼女を女性として見れなくなってきたから
彼女と交際を重ねていくうちに、彼女のことを女性に見れなくなってしまう男性も。
それが他の女性に目を向けてしまう原因になることがあります。
つまり、普段から彼が好む服装や振る舞い、言葉遣いなどを意識して、いつまでも１人の女性として見てもらえるようにすることが浮気予防につながるということです。
モテることを確認したいから
彼女のことを愛していることは変わらないけど、単純に女性からモテることを再確認したいと考える男性もいます。
そういう男性は「あくまで浮気で、本気じゃない」という言い分を持っていますが、かなり誠実さに欠ける自己中な考え方。
交際前からモテたい欲が強い男性であるなら注意しておきたいポイントです。
彼氏に浮気をする理由を与えないためにも、ぜひ今回紹介したポイントには注意していきましょうね。
