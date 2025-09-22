男性がずっとベタ惚れに。愛され体質の女性に共通する「３つの習慣」
「彼にもっと夢中になってほしい」「ずっと大切にされたい」と思うのは自然なこと。実は、男性からベタ惚れされる女性には共通点があるんです。そこで今回は、彼が「手放したくない！」と感じる愛され体質の女性に共通する「３つの習慣」を紹介します。
自分らしさを大切にしている
愛され体質の女性は、男性に合わせすぎないもの。そして、自分の考えや趣味をちゃんと持っています。流されずに自分の世界を大切にしているからこそ、彼は「一緒にいて刺激がある」「尊敬できる」と感じやすいんです。
さりげなく優しさや思いやりを示す
ベタ惚れされる女性ほど、包容力が高いもの。男性の小さな失敗を笑って受け止めたり、「おつかれさま」と一言かけたりなど、さりげない優しさや思いやりで、男性の心をじんわり満たします。「彼女といるとホッとする」と感じられる瞬間こそ、男性の愛情が深まるスイッチになるのです。
男性の“甘えたい気持ち”を汲み取る
普段は頼もしくても、男性にも甘えたい時があります。そのサインをキャッチして汲み取れる女性は、男性にとって唯一無二の存在に。時には自分が甘えることも大切ですが、バランスよく“甘える・甘えさせる”ができるようになると、男性をますます虜にできるでしょう。
愛され体質は、生まれつきではなく“日常習慣”で作られるもの。今回挙げた３つを習慣化するだけで、男性から「ずっとそばにいてほしい」と思われる存在になれますよ。
