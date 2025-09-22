Snow Man・目黒蓮がミラノへ！ リラックスした「フェンディ」コーデで空港に登場
「フェンディ」ブランドアンバサダーを務めるSnow Man・目黒蓮が、9月22日、ミラノで開催される「フェンディ 2026年春夏ウィメンズ・メンズコレクション」に参加するため、成田国際空港に「フェンディ」をまとって姿を見せた。
【写真】目黒蓮がフェンディのトータルルックをまとって成田国際空港に到着！
目黒は、フェンディの2025‐26年秋冬コレクションより、「フェンディ オプティカル」モチーフが施されたTシャツ、カシミアのフード付きスウェット、オーバーダイを施したグレーのデニムパンツを着用。足元には新色の「フェンディ フォース」スニーカーを履いた、リラックスしたフェンディのトータルコーディネートを披露した。
アクセサリーは、「FFキューブ」をあしらったネックレスとブレスレット、リング、「フェンディ スフィア」ブレスレットを着用。さらに、フェンディのアイコンバッグ「バゲット」を持った、愛らしい「フェンディ ファーレット」チャームとダンプリングモチーフのチャームをつけた、新作の「フェンディ フラックス メッセンジャー」バッグを身に着け、スーツケースとともに彼らしいさわやかな空港スタイルを完成させた。
「フェンディ 2026年春夏ウィメンズ・メンズコレクション」は、9月24日14時（イタリア現地時間）にFENDI MILAN SHOWROOMにて発表される。
さらに、ショー開催当日24日にはフェンディジャパン公式Xアカウントを目黒蓮が一日ジャック。ショー当日の模様を、リアルタイムに近いタイミングで目黒の感想と共に届ける予定だ（本企画に関する投稿は、9月30日までの期間限定公開）。
