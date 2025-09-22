今【ユニクロ】で話題ーーーッ！ 美脚見え狙える♡「優秀ボトムス」

新作が登場するたびに注目を集めている【ユニクロ】から、美脚見えが狙えると話題のボトムスが発売中！ そこで今回はユニクロでGETできる「優秀ボトムス」を、インフルエンサー@ma_anmiさんの最旬コーデとともにご紹介。「足が綺麗に見えると話題」「シルエット大満足」と話すトレンドの丈短めボトムスやジーンズを用いて、ちょっとした着こなしテクで周りと差をつけるおしゃれコーデに仕上げています。ぜひ参考にして取り入れてみて。

トレンドのミニ丈で体型カバーも

【ユニクロ】「プリーツスコート」\2,990（税込）

今年様々なブランドからも登場しているミニ丈のプリーツスカートは、トレンドの韓国っぽスタイルにぴったり。ユニクロからはインナーパンツがセットになったスコートタイプで登場しているので、ショート丈のボトムスを久々に穿くという人や初めて挑戦する人にも安心です。Aライン風のシルエットで気になる腰まわりや太ももをさりげなくカバーしつつ、短めの丈で脚を長く見せてくれそう。プリーツは幅広なので落ち着きがありクラシカルな雰囲気に仕上がっています。

ショート丈トップスでさらに脚長見えを狙って

「足が綺麗に見えると話題」と話す@ma_anmiさんも、早速コーデに取り入れています。丈短めのシャツを合わせることで重心を上に持っていきつつ、ヒール付きのロングブーツで脚長効果も演出。膝まわりの細い部分だけを見せることですらっとした印象に仕上げています。また、ロングブーツやソックスを合わせることで露出軽減にも。きれいめに合わせやすいデザインなので、レザーアイテムやジャケットなどかっちりとしたアイテムとの相性も良さそうです。

トレンドのジーンズは、いつものコーデを新鮮に

【ユニクロ】「バギーカーブジーンズ」\4,990（税込）

カービィなシルエットが今年らしいジーンズで、マンネリ化しやすいジーンズコーデをアップデートしてみて。ハイウエストで腰まわりはすっきりとしたシルエットながら、外側にややボリュームのある脚のラインで気になるお尻から脚まわりをカバー。テーパードシルエットなので横に広がりすぎず、すっきりとした印象で、きれいめに穿きこなしやすいのも嬉しいポイントです。コンパクトなトップスを合わせることで脚のラインが強調され、美脚見えも狙えそう。

シンプルなアイテム合わせもサマ見え！

デザイン性のあるジーンズこそ、ジャケットとTシャツでシンプルに合わせたいところ。「話題のデニム」と注目していた@ma_anmiさんも、「シルエット大満足」と大絶賛の様子です。ボトムスにボリュームを持たせている分、テーラードジャケットとヒールパンプスですらっと見せ、全体のバランスをとることで上級者コーデの完成。きれいめのアイテムを合わせることで、カジュアルになりやすい薄色ジーンズも上品な雰囲気に仕上がっています。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事ではユニクロ、@ma_anmi様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Momo.S