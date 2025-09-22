千年前の世界を描くためのアプローチ手法に迫る！『つるばみ色のなぎ子たち』制作資料展

東京国立博物館は、映画『つるばみ色のなぎ子たち』の制作資料展とアニメーション映画監督・片渕須直氏による講演会『清少納言がいた京都に行き、そこに立ちたい』をコントレールとの共催で開催します。

『つるばみ色のなぎ子たち』制作資料展

会期：2025年10月28日(火)〜11月3日(月・祝)

場所：東京国立博物館平成館1階ラウンジ(東京都台東区上野公園13-9)

料金：無料(ただし東博コレクション展の観覧料が必要)

※11月3日(月・祝)は東博コレクション展無料観覧日のため観覧料不要

※展示は写真撮影・SNSへの写真掲載禁止です

期間限定特別展示となる制作資料展では、キャラクター設定資料などを初公開するほか、千年前の世界を描くためのアプローチ手法に迫ります。

11月3日(月・祝)の文化の日に実施する講演会では、『つるばみ色のなぎ子たち』の制作秘話や、清少納言が生きた平安時代の京都を表現するための挑戦について、監督自らが詳細に語ります。

また、東京国立博物館学芸企画部長・松嶋雅人との対談を通じて、歴史と創作の接点を探り、平安時代の暮らしや美意識を多角的に掘り下げます。

■片渕須直監督講演会『清少納言がいた京都に行き、そこに立ちたい』

日時：2025年11月3日(月) 13:30〜15:30

場所：東京国立博物館平成館1階大講堂(東京都台東区上野公園13-9)

登壇：片渕須直(アニメーション映画監督)、松嶋雅人(東京国立博物館学芸企画部長)

内容：第一部 片渕監督による『つるばみ色のなぎ子たち』の舞台・千年前の京都への挑戦についての単独講演

第二部 片渕監督と東京国立博物館・松嶋による映画作品と文化財の接点を探る対談

料金：無料

定員：380名

参加方法：事前申込制 (応募者多数の場合は抽選)

※事前申込期間：9月17日(水)12:00〜10月17日(金)23:59

