岐阜県中津川市の「岐阜・中津川 ちこり村」が販売する「田舎の手づくりおせち」の冷蔵便・人気2品増量タイプが、楽天市場にて2025年9月15日(月)更新の楽天総合デイリーランキングで1位を獲得しました。

岐阜・中津川 ちこり村「田舎の手づくりおせち」

岐阜県中津川市の「岐阜・中津川 ちこり村」が販売する「田舎の手づくりおせち」の冷蔵便・人気2品増量タイプが、楽天市場にて2025年9月15日(月)更新(集計日：2025年9月14日)の楽天総合デイリーランキングで1位を獲得。

■人気2品増量タイプとは？

「ちこり村 田舎の手づくりおせち」には6種類のラインナップがありますが、その中でも特に支持を集めているのが冷蔵便・人気2品増量タイプ(二段重・27品目／3〜4人用)です。

・人気No.1「栗くりきんとん」(栗100％、栗きんとん発祥の地・中津川の伝統)

・人気No.2「マカダミアナッツ風味フルーツチーズ」

この2品を他商品より多く盛り込み、家族みんなで楽しめる仕様になっています。

岐阜・中津川からお届け。

壱の重おしながき

弐の重おしながき

■予約特典と安心サポート

・2025年11月20日まで：「栗きんとん」「杵つき豆餅」「ちこり焼酎」「国産十八雑穀」から選べる早期予約特典を用意

・2025年11月30日まで：早割20％OFF

・2025年12月6日まで：年末のご予定が未定の方でも、キャンセル・変更が無料

「早くの予約がお得」でありながら、「予定が変わっても安心して申し込める仕組み」が、お客様から長く支持される理由のひとつとなっています。

■2025年のラインナップ(全6種類)

2025年のおせちは、冷蔵・冷凍あわせて全6種類を用意。

特に、冷凍便「人気2品4倍 三段重」は、人気No.1「栗くりきんとん」と人気No.2「マカダミアナッツ風味フルーツチーズ」が従来の4倍に増量された新商品として登場。

少人数から大人数まで、幅広い家族構成や利用シーンに対応できるよう、ラインナップをさらに充実させました。

おせちの選び方(全6種類)

新商品！人気2品4倍 増量三段重

■予約方法

ちこり村オンラインショップ、楽天市場、Yahoo!ショッピング、Amazon、dショッピング等

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 家族みんなで楽しめる！岐阜・中津川 ちこり村「田舎の手づくりおせち」 appeared first on Dtimes.