仕事が忙しくて、夜に洗濯をする人は多いと思います。夜に洗濯物を外に干すのを避けた方がよい理由について、宅配クリーニング「coco−ara（ココアラ）」の公式インスタグラムアカウントが紹介しています。

coco−araの公式インスタグラムアカウントは、夜に洗濯物を外に干すデメリットについて、次のように説明しています。

【夜に洗濯物を干すデメリット】

・洗濯物を盗まれやすく、防犯的に良くない。

・生乾きになりやすい。

・虫が付きやすい。虫に卵を産み付けられ、孵化（ふか）した虫による虫食いの原因になる場合も。

どうしても夜に洗濯物を干したい場合は「部屋干し」にし、サーキュレーターや扇風機などの風を当ててしっかり乾かすようにするのがよいということです。

このほか、公式アカウントは、突然の雨でぬれた洗濯物について、「うっかりぬれてしまった洗濯物はそのまま乾かせばいいかな？ッと思ってしまうこともありますよね？」と投稿。「雨にはちりやほこりや汚れが混ざっていますので、そのままにするのはおすすめできません」「手間ですが、再度洗い直すようにしましょう！」とアドバイスしています。