コットン配合！コットン・ラボ「デリケートふきとりシート」

コットン・ラボは、コットン配合シート「デリケートふきとりシート」を2025年10月1日より発売します。

コットン・ラボ「デリケートふきとりシート」

希望小売価格(税込)：オープン価格(参考売価：598円税込)

内容量 ：45枚

シートサイズ ：約150×200mm

特長 ：コットン配合シート、無香料、パラベンフリー

産地 ：日本製

販売店：全国の薬局・ドラッグスストアなど

この製品は、デリケートな肌トラブルに悩む女性や、外出先での汗やムレをリフレッシュしたい方に向けて開発されました。

特に、約70％が生理中の肌への不快感を感じており、ムレ・おりもの・においに対して悩む人が多い(※同社調べ)という背景から、このニーズに応えるべく、最大のポイントである「コットン配合シート」を採用しました。

■新商品の特長

1. お肌のことを考えたやさしい処方設計

やさしくデリケートなお肌の汚れやべたつき・においの元をやさしくふき取り、デリケートなお肌にも安心して使えます。

アルコールフリー、パラベンフリー、無香料、弱酸性の処方、さらに、保湿成分としてヒアルロン酸Naとモモ葉エキスを配合。

2. 携帯に便利な大容量パッケージ

15枚入り×3パックの合計45枚入りの大容量タイプ。

1枚あたりの単価が約12円と、日常的に使いやすいお買い得な設計です。

3. 普遍的で上質さを意識したデザイン

外装は、自然の空の色をモチーフにした普遍的なデザイン。

個包装は、外出先でも気軽に使えるよう、最低限の要素を省いたシンプルで上質なデザインに仕上げました。

