柳原可奈子、脳性まひ長女の就学先決定を報告。「ホッとしたよ〜」「素敵な学校生活になりますように」
タレントの柳原可奈子さんは9月22日、自身のInstagramを更新。脳性まひの長女の就学先が決定したことを報告し、祝福の声が寄せられています。
【写真】柳原可奈子、脳性まひ長女の就学先決定を報告
ファンからは「おめでとうございます」「無事に決まってよかったです」「一安心ですね」「素敵な学校生活になりますように」など、祝福の声が。ほかにも「お顔そっくり」「いい笑顔」といったコメントが寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
「無事に決まってよかったです」柳原さんは「今日無事に長女の特別支援学校への希望表を提出してきました!!」と報告。続けて「就学先が決まりホッとしたよ〜」と、その心境も明かしています。また、柳原さんと長女のツーショットも掲載。首の角度と笑顔がそっくりで、ほほ笑ましいです。
「#長女の就学までの道」をたびたび投稿これまでにも「#長女の就学までの道」というハッシュタグを添え、長女の就学先についての近況を報告してきた柳原さん。8月26日の投稿で「9月に希望校である特別支援学校（肢体不自由）の体験学習に参加し、10月には就学先の最終決定と書類提出となる予定です」と明かしていました。
