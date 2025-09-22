「赤ちゃん苦しんでる」出産は待ったなし、陣痛3回で産むしかない！緊迫の分娩室【ママリ】

本作の著者・星田つまみさんのお子さんは、分娩時に「新生児仮死」と呼ばれる状態で生まれました。このエピソードはその当時のことを記録したレポート漫画から一部抜粋したものです。過去に配信し反響があったものを再編成しています。『産声を聞かせて』第8話をごらんください。

異変にいち早く気づいた星田つまみ(@hoshi.da)さんのお母さん。元看護師だからこそ、この時最悪のケースも考えていたのだそう…。分娩(ぶんべん)室へ移動することになりますが…？

©hoshi.da

©hoshi.da

©hoshi.da

©hoshi.da

©hoshi.da

分娩室へ着くと、慌ただしく動き回る先生やスタッフの方々。星田つまみさんも、痛みと緊張感に包まれて、とても必死だったと思います。



そんな中、先生が下した判断は、陣痛3回で赤ちゃんを出してあげることでした。

記事作成: ママリ編集部

（配信元: ママリ）