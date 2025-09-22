【ソフトバンク】３連敗の小久保裕紀監督「雰囲気は変わった」近藤健介は右翼志願　欠場の周東佑京も「戦力」

◆パ・リーグ ソフトバンク０―１オリックス（２２日・みずほペイペイドーム）

ソフトバンクはオリックスに３連敗を喫した。右けい骨の骨挫傷で離脱していた柳田が約５か月半ぶりに復帰し、２番・ＤＨでスタメン。腰に張りを抱え、ＤＨが続いていた近藤が１８試合ぶりに右翼を守ったが、完封負けを喫した。柳田が四球でつないだ５回２死満塁で柳町が二ゴロ。６回１死満塁では海野、川瀬が凡退した。この３試合は計６度の満塁で全て無得点。大津が６回無失点で自身２４イニング連続無失点と好投したが、生かすことができなかった。

以下は試合後の小久保裕紀監督の一問一答

―満塁であと一本

「そうね。まあ、柳田も戻ってきて雰囲気は変わって、全然違うと思うし、紙一重の勝負なので」

―柳田の状態は

「ファームで試合に出て、きょうは走る方もよくなっているという報告もあった」

―近藤も守った

「近藤はきょう自分から言ってきたので、急きょ守らせましたけど。残り９試合、どう起用していくかは本人たちと話していきたい。柳田の守備も含め、本人とも話しながら」

―背中を痛めている周東は２試合連続で欠場

「もう、抹消はしません。ベンチに入れながら、スタメンは難しいかもしれないけど、戦力と考えています」

―大津が好投

「良かったですね。３巡目は少し捉えられたけど、こんなに緊迫した中で、しっかりゲームをつくってくれたので」