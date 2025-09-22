夢のマイホームがほしいけど「この工務店は無理…」展示場で見た現実は厳しくて【ママリ】

小学生のころから幼なじみで親友の「桜子」と「雪乃」。ずっと一緒に過ごしてきた2人は、昔からお互いをよく知り、なんでも話せる仲でした。過去に配信し反響があったものを再編成しています。もっち・怖い女たちの体験談・漫画(@mocchi_kakei)さんによる作品、『ママ友になって親友とできた溝』第17話をごらんください。

同時期に結婚して親になった2人。出産後に桜子は専業主婦となり、雪乃は復職してそれぞれ別々の道を歩み始めます。ある日、グループラインで桜子が家を新築することを知った雪乃は、嫉妬心を抱きます。マイホームを意識しはじめた雪乃は、住宅展示場を訪れますが…。

©mocchi_kakei

©mocchi_kakei

©mocchi_kakei

©mocchi_kakei

©mocchi_kakei

©mocchi_kakei

©mocchi_kakei

©mocchi_kakei

桜子が家を建てると知った雪乃は、マイホームを意識しはじめました。



親友に先を越され、気持ちが焦ってしまったのでしょうか…。雪乃は困惑する夫を引き連れ、住宅展示場に足を運びました。

