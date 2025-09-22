A24製作、気鋭監督ジェーン・シェーンブルンによるメランコリック・スリラー『テレビの中に入りたい』が９月26日(金)より公開。『ミッシング・チャイルド・ビデオテープ』の近藤亮太監督ほか、多様なゲストを招いたトークショー付き上映の開催が決定した。会場は、kino cinéma新宿、ヒューマントラストシネマ渋谷。

本作は、自身のアイデンティティにもがき、生きづらさを抱える若者たちが、謎めいた深夜番組に自分の“居場所”を求める物語。孤独を感じているが故に強く惹かれ合うティーンエイジャー、オーウェンとマディを、『名探偵ピカチュウ』(19)のジャスティス・スミス、Netflixシリーズ「ユニークライフ」のジャック・ヘヴンが演じる。

トークショーは全４回。９月27日（土）の第一弾は『少女邂逅』『息をするように』の枝優花監督と映画ライターの村山章、９月28日(日)の第二弾はドラァグクイーンでエッセイストのブルボンヌとライター・編集者の木津毅、10月４日(土)の第三弾は本作を含めたA24作品のポスタービジュアルを多数手掛けるグラフィックデザイナーの大島依提亜と日本版ポスターのイラストを手がけた雪下まゆ、10月５日（日）の第四弾は『ミッシング・チャイルド・ビデオテープ』『◯◯式』の近藤亮太監督とテレビ東京プロデューサー大森時生が登壇する。

また、併せてキャストのインタビューとメイキングを収めた特別映像が解禁。幻想的且つナイーヴな本編の雰囲気も確認できる。ささる人にはグッサリささるやつ。

公開記念トークショー付き上映

※チケットの購入方法などの詳細は映画公式サイト・SNSで後日発表 第一弾 9月27日（土）

場所：kino cinéma 新宿

登壇者：枝優花監督（映画監督、脚本、写真家）＆村山章（映画ライター） 第二弾 9月28日(日)

場所：ヒューマントラストシネマ渋谷

登壇者：ブルボンヌ（ドラッグクイーン、エッセイスト）＆木津毅（ライター、編集者） 第三弾 10月4日(土)

場所：ヒューマントラストシネマ渋谷

登壇者：大島依提亜（グラフィックデザイナー）＆雪下まゆ（作家） 第四弾 10月5日（日）

場所：kino cinéma 新宿

登壇者：近藤亮太監督（映画監督）＆大森時生（テレビ東京 プロデューサー）

『テレビの中に入りたい』

９月26日（金）ヒューマントラストシネマ有楽町ほか全国公開

© 2023 PINK OPAQUE RIGHTS LLC. ALL RIGHTS RESERVED.