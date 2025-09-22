親子でお揃い♡ツーハッチ「ラクシアスリープ」キッズ長袖ワンピース新発売
ツーハッチの大人気シリーズ《ラクシアスリープ》から、秋冬にぴったりの「キッズワンピース長袖タイプ」が新登場しました。シリーズ累計120万枚を突破した信頼のアイテムで、寝ている間も快適にバストケアができる大人用ナイトブラワンピースと同じデザインが展開され、親子でお揃いコーデも楽しめます。かわいらしいデザインと機能性を兼ね備えた新作の魅力をご紹介します。
ラクシアスリープのキッズ長袖
新作の《ラクシアスリープ》キッズワンピース長袖は、元気なお子様が安心して過ごせる工夫がいっぱい。
吸水性と通気性に優れたメッシュ裏地で汗をかいても快適。透けにくい二重構造の生地で1枚でも安心して着られます。また、膝丈デザインは転びにくく動きやすいため、遊び時間も寝るときもストレスフリー♡
【長谷川京子×ESS by】秋ムード高まるアンバーモカの新作ランジェリー
親子で楽しむお揃いコーデ
キッズワンピースと同デザインの大人用ナイトブラワンピースも展開中。ママとお揃いでコーディネートすれば、おうち時間がもっと特別なひとときに。
大人用はナイトブラ機能を搭載し、寝ている間も快適なバストケアが可能です。デザインと機能を両立したラインナップで、世代を超えてラクシアスリープを楽しめます♪
商品詳細
《ラクシアスリープ》キッズワンピース長袖
価格：4,380円
サイズ：100～150（カラー：花柄アイボリー（1色））
《ラクシアスリープ》ナイトブラワンピース 長袖マキシ丈
価格：6,980円～7,980円
サイズ：65M～85L（A65～F85）（カラー：ブラック／チャコールグレー／スモークブルー／ココアブラウン／スモークピンク／グレージュ／花柄チャコールグレー／花柄アイボリー）
まとめ～心地よい秋冬のおうち時間に
ツーハッチの《ラクシアスリープ》は、子どもから大人まで快適に過ごせる工夫が詰まった人気シリーズ。
秋冬向けに登場したキッズワンピース長袖タイプは、お姫様気分を楽しめる可愛いデザインと機能性を両立。
大人用ナイトブラワンピースと合わせれば、親子でお揃いコーデも叶います。ぜひこの冬は、心も体も温まるラクシアスリープで、特別なおうち時間を楽しんでみませんか？